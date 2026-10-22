宏福苑火災｜李家超：短期推改革追究責任　適當方式盡快公開報告

大埔宏福苑火災獨立委員會今早（22日）向行政長官李家超提交報告。政府表示將公開報告，不過由於與大火有關的涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見後以適當方式盡快公開報告。李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，短期內公布全面改革計劃和追究責任。



新聞稿暫時未有公開報告內容。據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。



大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（前排左）、委員陳健波（前排右）及歐陽伯權（後排）10月22日上午抵行政長官辦公室，正式向行政長官李家超提交調查報告。（黃學潤攝）

李家超：獨立委員會檢視火災及大維修 提出建議

李家超感謝獨立委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權的努力，通過舉辦多場聽證會和不同方式，聽取和考慮了大量證人、專家、團體等提供的證據和資料，並在深入分析和研究後撰寫了詳盡報告，根據委員會的職權範圍就大埔宏福苑火災以至大型樓宇維修工程作全面檢視和建議。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

李家超：短期內追究責任 改革維修監督、建築物管理、消防規管

他表示政府就樓宇維修工程監督、建築物管理、消防裝置規管等範疇將會作出全面性改革。九月發表的二○二六年《施政報告》已推出了優先改革的措施，政府已就整體改革作了一系列準備部署。