宏福苑火災｜獨立委員會向李家超交調查報告　已完成研訊暫不公開

大埔宏福苑五級大火獨立委員會經過近一年聽證會及撰寫報告後，委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權今早（22日）近11時乘專車抵達特首辦，向行政長官李家超提交報告。政府表示，獨立委員會已完成其研訊工作，期間取得逾百萬個檔案，數據量超過二萬億字節。委員會以收到的證據和資料為事實基礎，就職權範圍所列的事宜完成研訊工作，並撰寫報告。



新聞稿暫時未有公開報告內容。據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。



大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（前排左）、委員陳健波（前排右）及歐陽伯權（後排）10月22日上午抵行政長官辦公室，正式向行政長官李家超提交調查報告。（黃學潤攝）

報告逾10章節 將對打擊圍標提建議

根據授權，宏福苑獨立委員會有兩大職責，除了審視火災成因及相關工程監管人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等的角色和責任外，亦要審視大型樓宇維修工程有否涉貪圍標，違規招標等問題。據了解，報告共有逾十個章節，除了詳述火災成因、部門責任，還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

宏福苑五級火・專頁｜無情火奪168命 獨立委員會聽證會尋找真相