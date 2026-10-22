宏福苑大火報告今日提交　料點名4部門追責　提打擊圍標建議

調查大埔宏福苑五級大火的獨立委員會歷經近一年運作後，委員會三名成員將於今早（10月22日）向行政長官李家超提交報告，但不會有公開說明。據了解，報告共有超過十個章節，會詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。



宏福苑五級火・專頁｜無情火奪168命 獨立委員會聽證會尋找真相

2025年12月12日，行政長官李家超宣布委任法官陸啟康擔任宏福苑火災獨立委員會主席，委員包括陳健波及歐陽伯權。（何頴賢攝）

報告列四部門責任 房屋局ICU首當其衝

去年11月26日發生的宏福苑五級火災，造成168人死亡，李家超在火災發生後，委任高等法院原訟庭法官陸啟康、行政會議成員陳健波及港鐵董事局原主席歐陽伯權組成獨立委員會展開調查。委員會共舉行了30場聽證會，傳召了與火災息息相關的宏福苑屋苑維修工程的承建商、居民代表、相關政府人員等作供，歷時四個月，今年7月完成。

獨立委員會代表律師在聽證會總結陳辭中詳述了四個政府部門的責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），直言是監管機制失效令騙徒有機可乘，造成這場災難。據了解，調查報告亦是以此為基調，指出政府方面的直接責任，而在四個涉事部門中，ICU責任最大。

2026年7月15日，宏福苑獨立委員會聽證會第六輪第一場，獨立委員會主席陸啟康法官、委員行會員陳健波到場。（黃偉民攝）

聽證會揭ICU人員巡查失職「放水」

聽證會揭露 ICU 多個問題，其中高級屋宇保養測量師古小平在作供時承認曾多次到宏福苑巡查，但對大維修期間以發泡膠封窗的問題「未有特別關注」，亦沒有及早察覺棚網阻燃性不足，更被揭發曾事先通知承建商查棚網； 屋宇保養測量師劉嘉敏則曾在回覆居民查詢時，指大維修的註冊檢驗人員由法團委任，相關資料由法團交給ICU，被質疑單靠文件監管、未有實質把關。據了解，調查報告會再「點名」指出相關公務員的問題。

宏福苑聽證會｜詳列四部門監管失效利騙徒 促定四承辦商責任

刑事調查同步 報告先交律政司把關

據了解，委員會三名成員將於今日早上向李家超提交報告，但特首與三名委員均不會公開見記者交代。消息人士日前向《香港01》解釋，由於報告中有一定內容與目前正在進行的刑事調查案件（如承建商被控誤殺及串謀詐騙等）高度相關，為免影響司法程序，一般做法必須先交由律政司審視。律政司將會把與刑事調查相關的內容遮蔽，待完成相關法律把關程序後，才會向公眾公開文件。

宏福苑火災發生後，警方在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證。（黃偉民攝）

報告逾10章節 將對打擊圍標提建議

根據授權，宏福苑獨立委員會有兩大職責，除了審視火災成因及相關工程監管人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等的角色和責任外，亦要審視大型樓宇維修工程有否涉貪圍標，違規招標等問題。據了解，報告共有逾十個章節，除了詳述火災成因、部門責任，還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。