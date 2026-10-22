宏福苑大火報告｜已提交待公開 回顧聽證會揭多項證據、部門失責
奪去168條人命的宏福苑大火發生接近一年，調查事件的獨立委員會今日（10月22日）終於將報告交予特首李家超。據了解，報告內容共有超過十個章節，會詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，房屋局獨立審查組（ICU）責任最大，報告還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。
宏福苑大火後，政府成立無傳召權的獨立委員會調查事件，開了30場聽證會，有居民、死難者家屬、公務員、大維修承辦商職員作供，重組起火的經過，殉職消防員何偉豪為何失散，亦揭開多項證據。政府代表總結陳辭指，責任全在承建商；獨立委員會代表則點名四個政府部門——勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）失責。聽證會上亦提到圍標等問題。
大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權，今日（10月22日）在行政長官辦公室，向李家超提交調查報告。
李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，短期內公布全面改革計劃和追究責任。政府新聞稿指，將徵詢法律意見處理報告中或涉刑事審訊的內容，以適當方式盡快公開報告。
據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。
政府代表此前在聽證會的結論是，負有首要責任的專業人士及其他私營持份者，蓄意欺瞞和敷衍塞責，濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府，及監管架構的信任和期望。
政府總結了六個因素指責任全在承建商。政府代表律師孫靖乾說，工人吸煙的問題，政府已經多次提醒；非阻燃棚網是因為假證書，房屋局獨立審查組（ICU）有做到燃燒測試；易燃的發泡膠封窗，是因為宏業騙了ICU；後樓梯開生口，是顧問公司無履行法定責任；警鐘失效，是因為消防承辦商無向消防處申報，消防處「無法得知」，因此「無法」加強跟進或行動。
政府代表說已推行七方面全面改善措施，當中包括落實棚網抽查制度，改革ICU（房屋局獨立審查組），取消預約巡查，關閉消防裝置，由通報改為審批制，超過60日上限會發出火警危險通知書等。
獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結陳辭，懇請委員會裁定消防安全缺失的責任在於四個政府部門，即房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處。委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構，自身的行事方式，提供了可乘之機。
獨立委員會點出四個承辦商的責任。承建商宏業偷工減料、造假棚網證書、拒絕分期施工、無人阻止工人吸煙、無為工人提供消防培訓。顧問公司鴻毅無監管棚網及發泡膠，持牌人做橡皮圖章。棚網的二判「盈利豐棚業」，購買非阻燃棚網。開生口的承建商「志富建築」，聲稱後樓梯本身的窗不防火，欲以此證明開生口影響亦不大。另外，宏業申請開生口、鴻毅「秒批」，是不能接受。
獨立委員會代表指，這些公司都要負主要、最終或監督責任，批評宏業和鴻毅罔顧居民安危，應該要被委員會予以「最嚴厲斥責」。
聽證會自2026年3月19日起召開第一場，分六輪，橫跨五個月。獨立委員會蒐集近100萬份檔案，容量超過2TB。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃，一開始已點出，幾乎全部保障生命的消防設施，當日全因人為因素徹底失效，點名四個政府部門互相卸責，亦引述警方情報，黑社會參與圍標。
在聽證會上播放多段影片和錄音，重組消防接報火警前18分鐘已經起火，推斷出最早起火的位置，亦披露了殉職消防員何偉豪遇難的經過。聽證會亦發現，999接線生報錯位置。多個居民亦在庭上講述屋苑管理的種種疑點，例如民建聯黃碧嬌「離奇代付訟費」，大量授權票等。
參與救援的消防員、工程承辦商、居民作供，揭示了999報案中心與消防溝通的系統性問題；更加有接線生無將求助轉駁消防；消防作供講述救火和救援的策略。
有居民指控，民建聯區議員黃碧嬌「帶黨羽」開會，她書面承認兩次收授權票。亦有居民憶述，透過視像通話看到家人一個個倒下，最終罹難，他為家人轉達憤怒、痛、不甘心，希望可以還原真相，為家人討回公道。
五個涉事政府部門包括勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）、民政事務處，連同市建局，共30人作供。
年薪逾230萬的ICU前總監至少八次提及是制度問題，否認把關不力；消防處處長及助理處長，對於發泡膠封窗等是否消防管轄範疇的理解不一致。所有政府部門都曾說「不理想」、會修例，卻無人講到怎問責。
政府、委員會專家各自做燃燒實驗。跨部門調查專組去到四川，搭建三層高的宏福苑光井，實測棚網及帆布如何致火勢蔓延，測試期間更大火到，要當地消防員撲熄。委員會專家大致同意政府專家的結論，並總結今次災難是由連串失誤，及系統性失效所導致 。