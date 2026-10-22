宏福苑大火報告｜已提交待公開　回顧聽證會揭多項證據、部門失責

奪去168條人命的宏福苑大火發生接近一年，調查事件的獨立委員會今日（10月22日）終於將報告交予特首李家超。據了解，報告內容共有超過十個章節，會詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，房屋局獨立審查組（ICU）責任最大，報告還將有章節對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

宏福苑大火後，政府成立無傳召權的獨立委員會調查事件，開了30場聽證會，有居民、死難者家屬、公務員、大維修承辦商職員作供，重組起火的經過，殉職消防員何偉豪為何失散，亦揭開多項證據。政府代表總結陳辭指，責任全在承建商；獨立委員會代表則點名四個政府部門——勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）失責。聽證會上亦提到圍標等問題。



【大埔宏福苑火災・專頁】

【宏福苑大火YouTube Playlist】

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康、委員陳健波及歐陽伯權，今日（10月22日）在行政長官辦公室，向李家超提交調查報告。

李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，短期內公布全面改革計劃和追究責任。政府新聞稿指，將徵詢法律意見處理報告中或涉刑事審訊的內容，以適當方式盡快公開報告。

據了解，報告有超過十個章節，共800至900頁，33萬字，詳述委員會對火災成因的調查發現，以及指出四個在聽證會中被揭示存在監管問題的政府部門的責任，包括在聽證會中被點名的相關公務員。報告亦有章節針對工程物料標準及打擊圍標提出建議。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（前排左）、委員陳健波（前排右）及歐陽伯權（後排）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交火災調查報告。（黃學潤攝）

宏福苑聽證會｜政府總結六因素 責任全在承辦商 部門分工非卸責

政府代表此前在聽證會的結論是，負有首要責任的專業人士及其他私營持份者，蓄意欺瞞和敷衍塞責，濫用了旨在保障公眾的機制，辜負了政府，及監管架構的信任和期望。

政府總結了六個因素指責任全在承建商。政府代表律師孫靖乾說，工人吸煙的問題，政府已經多次提醒；非阻燃棚網是因為假證書，房屋局獨立審查組（ICU）有做到燃燒測試；易燃的發泡膠封窗，是因為宏業騙了ICU；後樓梯開生口，是顧問公司無履行法定責任；警鐘失效，是因為消防承辦商無向消防處申報，消防處「無法得知」，因此「無法」加強跟進或行動。

政府代表說已推行七方面全面改善措施，當中包括落實棚網抽查制度，改革ICU（房屋局獨立審查組），取消預約巡查，關閉消防裝置，由通報改為審批制，超過60日上限會發出火警危險通知書等。

宏福苑聽證會｜詳列四部門監管失效利騙徒 促定四承辦商責任

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃總結陳辭，懇請委員會裁定消防安全缺失的責任在於四個政府部門，即房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處、勞工處。委員會亦指，即使指稱承建商及顧問蓄意欺瞞監管機構，亦不能作為任何辯解。欺瞞行為之所以得逞，全因監管機構，自身的行事方式，提供了可乘之機。

宏福苑聽證會上，杜淦堃展示各方「責任網」。圖為記者記錄後，再用AI重製。（香港01製圖）

獨立委員會點出四個承辦商的責任。承建商宏業偷工減料、造假棚網證書、拒絕分期施工、無人阻止工人吸煙、無為工人提供消防培訓。顧問公司鴻毅無監管棚網及發泡膠，持牌人做橡皮圖章。棚網的二判「盈利豐棚業」，購買非阻燃棚網。開生口的承建商「志富建築」，聲稱後樓梯本身的窗不防火，欲以此證明開生口影響亦不大。另外，宏業申請開生口、鴻毅「秒批」，是不能接受。

獨立委員會代表指，這些公司都要負主要、最終或監督責任，批評宏業和鴻毅罔顧居民安危，應該要被委員會予以「最嚴厲斥責」。

聽證會自2026年3月19日起召開第一場，分六輪，橫跨五個月。獨立委員會蒐集近100萬份檔案，容量超過2TB。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃，一開始已點出，幾乎全部保障生命的消防設施，當日全因人為因素徹底失效，點名四個政府部門互相卸責，亦引述警方情報，黑社會參與圍標。

在聽證會上播放多段影片和錄音，重組消防接報火警前18分鐘已經起火，推斷出最早起火的位置，亦披露了殉職消防員何偉豪遇難的經過。聽證會亦發現，999接線生報錯位置。多個居民亦在庭上講述屋苑管理的種種疑點，例如民建聯黃碧嬌「離奇代付訟費」，大量授權票等。

參與救援的消防員、工程承辦商、居民作供，揭示了999報案中心與消防溝通的系統性問題；更加有接線生無將求助轉駁消防；消防作供講述救火和救援的策略。

有居民指控，民建聯區議員黃碧嬌「帶黨羽」開會，她書面承認兩次收授權票。亦有居民憶述，透過視像通話看到家人一個個倒下，最終罹難，他為家人轉達憤怒、痛、不甘心，希望可以還原真相，為家人討回公道。

五個涉事政府部門包括勞工處、消防處、屋宇署、房屋局獨立審查組（ICU）、民政事務處，連同市建局，共30人作供。

年薪逾230萬的ICU前總監至少八次提及是制度問題，否認把關不力；消防處處長及助理處長，對於發泡膠封窗等是否消防管轄範疇的理解不一致。所有政府部門都曾說「不理想」、會修例，卻無人講到怎問責。

政府、委員會專家各自做燃燒實驗。跨部門調查專組去到四川，搭建三層高的宏福苑光井，實測棚網及帆布如何致火勢蔓延，測試期間更大火到，要當地消防員撲熄。委員會專家大致同意政府專家的結論，並總結今次災難是由連串失誤，及系統性失效所導致 。

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第二十場重點

宏福苑聽證會4.30第二十一場重點

宏福苑聽證會5.6第二十二場重點

宏福苑聽證會5.7第二十三場重點

宏福苑聽證會5.8第二十四場重點

宏福苑聽證會6.22第二十五場重點

宏福苑聽證會6.24第二十六場重點

宏福苑聽證會6.25第二十七場重點

宏福苑聽證會7.15第二十八場重點

宏福苑聽證會7.16第二十九場重點

宏福苑聽證會7.17第三十場重點