宏福苑報告交特首　田北辰稱追責不可限前線　嚴正追責系統性失職

大埔宏福苑火災獨立委員會今早（22日）向行政長官李家超提交調查報告，李家超表示，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，短期內公布全面改革計劃和追究責任。實政圓桌召集人田北辰稱，今次大火揭露的不止係承建商「溝網」造假，還有極嚴重的監管漏洞，強調追責絕對不可以只限於個別前線，系統性失職必須追查到底、嚴正問責。



實政圓桌召集人田北辰強調追責絕對不可以只限於個別前線，系統性失職必須追查到底、嚴正問責。（資料圖片/梁鵬威攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（前排左）、委員陳健波（前排右）及歐陽伯權（後排）10月22日上午抵行政長官辦公室，正式向行政長官李家超提交調查報告。（黃學潤攝）

李家超：獨立委員會檢視火災及大維修 提出建議

李家超今早收到大埔宏福苑火災獨立委員會報告後稱，政府已就整體改革作了一系列準備部署，將仔細研究委員會報告，積極跟進報告的建議，會在短期內公布全面改革計劃和如何追究責任。

李家超又指政府將公開委員會報告，而由於與宏福苑大火有關的涉案人士已被刑事起訴，政府有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊，會徵詢法律意見如何以適當方式盡快公開報告。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

田北辰指，宏福苑大火人命關天，特首說的追究責任絕對不能「得個講字」。田北辰認為，今次大火揭露的不單是無良承建商「溝網」造假，還有極嚴重監管漏洞，因此無論是直接涉事的總承建商、淪為「簽名機器」的工程顧問，還是被指監管不力的政府部門，統統責無旁貸：「追責絕對唔可以只限於個別前線，系統性嘅失職必須追查到底、嚴正問責。」

對於因有涉案人士已經被刑事起訴，政府指有責任考慮如何處理報告中可能涉及刑事審訊的部分，以免影響審訊。田北辰稱明白要保障司法程序，但死傷者家屬同全港市民也有知情權，政府必須盡快將不影響審訊的部份，或以適當遮蓋敏感資料方式第一時間向公眾公開報告。