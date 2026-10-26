杜淦堃訪問｜談香港仲裁受地緣政治影響　惟歐美個案量未顯著減少

近年香港積極發展仲裁服務。香港國際仲裁中心聯合主席杜淦堃接受《香港01》訪問時表示，目前香港的爭議解決服務已高度國際化，越來越多來自中東或俄羅斯的人，選用香港的爭議解決服務。與此同時，來自歐美等傳統市場的個案數量亦未見顯著減少。他認為，香港仲裁方面的發展前景樂觀，具備龐大的增長潛力。



國際地緣政治局勢緊張，香港仲裁工作會否受到影響？杜淦堃指，地緣政治影響著每一個人，不僅是香港，形容大家所面對的環境都是公平的。他相信，關鍵在於如何在亂局中找到機遇，而香港已經把握了不少機會。



香港國際仲裁中心聯合主席杜淦堃、Domitille Baizeau接受《香港01》訪問。（易仰民攝）

仲裁周吸引約51個司法管轄區代表參加

上周舉行的香港仲裁周踏入第十五屆。杜淦堃指，今屆的參與人數及來源地多樣性均有所增加，共吸引來自約51個司法管轄區的代表參加，涵蓋韓國、中東以至非洲等地，其中更有非洲的律師事務所為首次參與。他稱，港仲近年積極在非洲等地開展推廣活動，形容今次活動反映他們的努力得到回報。

爭議解決活動移師亞洲 仲裁中心主席料商業活動轉移

近年不少爭議解決活動移師亞洲，香港國際仲裁中心聯合主席Domitille Baizeau指，亞洲近年的經濟活動較歐洲明顯增加，相信與商業活動轉移有關。她表示，隨著亞洲經濟活動日益頻繁，無可避免會引發更多糾紛，如合同爭議或貿易問題等。

杜淦堃：歐美等傳統市場個案量未顯著減少

杜淦堃認為，儘管受歷史因素影響，仍有部分人習慣在歐洲解決爭議，但他們亦逐漸認識到亞洲在爭議解決服務上，所扮演的重要角色，相信日後情況會進一步改變。他提到，香港爭議解決服務高度國際化，越來越多來自中東地區的人，願意使用香港的服務，而與俄羅斯相關的個案亦不斷增加。與此同時，來自歐美等傳統市場個案數量，亦未顯著減少。

杜淦堃指出，雖然有人以香港過去所經歷的種種情況，質疑其國際爭端解決中心的地位是否受到影響。但他認為香港仲裁方面的發展前景樂觀，具備龐大的增長潛力。

香港國際仲裁中心聯合主席杜淦堃、Domitille Baizeau接受《香港01》訪問。（易仰民攝）

地緣政治緊張 影響香港仲裁工作？

不過，面對國際政治局勢日趨分裂，香港仲裁工作會否受到影響？Domitille Baizeau指，歐洲的地緣政治局勢，以及西歐與俄羅斯的關係，不太可能在短期內改變，而香港成功從中捕捉到機遇。

杜淦堃坦言，地緣政治影響著每一個人，不僅僅是香港。不同地方均需要面對各自的困難，大家所面對的環境亦是「公平」的。他相信關鍵在於，如何在當前全球亂局中，找到機遇，而香港已從中把握住了不少機會。

Geopolitics will always is affecting everyone. It's not just affecting Hong Kong. I mean it's actually in a way it is a fair game. We have had our fair share of our own problems and perception issues, but we are not alone in that. 杜淦堃

香港國際仲裁中心聯合主席Domitille Baizeau接受《香港01》訪問。（易仰民攝）

至於面對歐洲和新加坡等強勁競爭對手，香港如何提升其作為全球仲裁中心的領導地位。Domitille Baizeau認為，亞洲足以容納兩個優秀的普通法司法管轄區。香港作為一個發展完善的仲裁地，更是具備獨特優勢。

她指，香港不僅是通往中國內地的橋樑，更是實力雄厚的普通法仲裁地，並擁有強大且獨立的司法機構，本地法律界亦具備豐富處理國際事務的經驗。她相信，即使對於在亞洲開展業務的歐洲企業而言，香港亦是較具吸引力的選擇。