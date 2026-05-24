大律師公會夥北大辦普通法課程　強化調解仲裁與訟辯訓練

香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要．公法》課程，下星期將展開法庭訟辯技巧專項訓練。昨日（23日）赴北京授課的公會副主席薛日華資深大律師表示，今年課程在替代性爭議解決方式（ADR），包括調解與仲裁，以及訟辯技巧等方面均引入最新案例，內容更貼近國際趨勢，有助學生更具前瞻性地掌握涉外法治發展。



大律師公會自2011年與北大法學院合辦普通法課程，至今有近500名北京大學法學院學生報讀。

引入最新案例 加強涉外法治視野

薛日華指出，課程經過精心設計，涵蓋普通法與法治基本原則、香港法律制度與《基本法》、合約法、侵權法，以及民事與刑事訴訟法精要，同時亦包括香港行政訴訟法的核心內容。

她強調，隨着國際調解院在香港成功處理首宗案件，促成中國與新加坡之間的海事爭議達成協議，反映替代性爭議解決機制的有效性與發展潛力。課程因應相關趨勢，特別加強調解與仲裁的實務教學，讓學生了解國際爭議解決的最新走向。

累計培訓近500人 3月以來30大律師北上全英文授課

大律師公會自2011年起與北大法學院合辦普通法課程，至今已有近500名學生報讀。今年3月初起，公會派出超過30名資深大律師及大律師，逢星期六親赴北京，以全英語授課。

昨日到北京授課的講師包括副主席薛日華資深大律師、陳永豪資深大律師、艾家敦大律師、譚俊傑大律師及林駿希大律師。

大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程，今年授課接近尾聲，公會今年派出超過30名律師或資深大律師到北京以英語授課，包括副主席薛日華資深大律師(左一)、陳永豪資深大律師(右二)及譚俊傑大律師(右一)。

結業禮下月舉行 優異學生暑假可來港參訪

陳永豪資深大律師及譚俊傑大律師均表示，學生整體水平甚高，課堂提問踴躍，反映他們對普通法制度及替代性爭議解決機制抱有濃厚興趣。譚俊傑指出，能以法律專業知識參與內地涉外法治教育工作，意義重大，將全力以赴。

課程將於6月11日在北京舉行模擬法庭考核及結業頒獎典禮。表現優異的學生將獲公會頒發獎學金，資助他們今年暑假赴港參訪本地大律師事務所，深入了解香港大律師的專業運作。