大律師公會捷克出席律師領袖年會　毛樂禮：仲裁道德操守成焦點

香港大律師公會主席毛樂禮昨日(20日)下午赴捷克布拉格出席「國際律師協會」(IBA) 主辦的第19屆「律師領袖周年大會」 (Annual Bar Leaders’ Conference)，與全球40多個國家或地區的大律師公會、律師會的領袖，討論共同關心的法律議題。毛樂禮表示﹐今年會議的重點之一是國際仲裁引發的道德操守問題，講者就國際仲裁引起的法律及道德責任、以及利益衝問題等發表意見。毛樂禮認同就有關問題制定及參考國際仲裁指引非常重要。



香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師、副名譽秘書鄧建文大律師代表公會參加第19屆「律師領袖周年大會」，在布拉格舊城廣場市政廳一帶留影。（大律師公會）

陪同毛樂禮參加會議的還包括公會的副名譽秘書鄧建文，兩人一連兩日在布拉格參與會議。除了法治等議題，今年會議還討論各個司法管轄區的大律師公會在反貪方面的努力、以及氣候暖化、性別平等課題。

第19屆「律師領袖周年大會」一連兩天在捷克布拉格舉行，全球40多個國家或地區的大律師公會、律師會的領袖獲邀才可出席。公會的副名譽秘書鄧建文（左） 與主席毛樂禮代表公會出席。（大律師公會）

毛樂禮：防止利益衝突指引重要

毛樂禮指國際仲裁的個案涉及的商業價值日益增多，無論有關個案是否由仲裁機構處理，仲裁案很多時候會涉及大量的律師及大律師，包括代表案件各方的法律代表以及仲裁員。「國際律師協會」在推動防止利益衝突指引方面一直扮演領導的角色，有關指引多年來由很大部分的國際仲裁庭採納，他本人也十分認同相關指引的重要性。

今次會議議題廣泛，毛樂禮表示﹐今年會議的重點之一是國際仲裁引發的道德操守問題，講者就國際仲裁引起的法律及道德責任、以及利益衝問題等發表意見。毛樂禮認同就有關問題制定及參考國際仲裁指引非常重要。（大律師公會）

毛樂禮指出，大部分參與會議者都是歐美國家的律師會領袖，布拉格會議正好是一個平台，讓各地的法律界領袖作出專業討論。公會趁機會跟不同的司法管轄區法律組織代表會面，作深入交流，包括國際律師協會（IBA）會長Claudio Visco。毛樂禮認為香港法律界應該在國際上繼續與海外的同業保持緊密交流，介紹香港作為亞洲區普通法司法管轄區的優勢。

香港大律師公會主席毛樂禮在捷克布拉格出席會議期間，跟國際律師協會（IBA）的會長Claudio Visco會面及合照留念。（大律師公會）

「國際律師協會」的年中會議，也在20日至23日期間在布拉格同時舉行。國際律師協會在1947年成立，組織龐大，目前成員包括約8萬名國際律師，分別代表著170多個國家的190個大律師或律師團。