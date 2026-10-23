勞顧會換屆7人爭5勞方席位　工聯會周思傑披甲　勞聯譚金蓮爭連任

勞資雙方討價還價角力的戰場勞工顧問委員會（勞顧會）將在下月底改選，勞工處今日（10月23日）公布，7名候選人獲提名參加勞工顧問委員會僱員代表選舉。一如《香港01》早前報道，工聯會派出香港建造業總工會理事長周思傑參選，代替兩屆勞顧會「票王」、現任勞工界立法會議員林偉江；另一大勞工界巨頭勞聯，則繼續由副主席譚金蓮披甲上陣。



11.28選舉 804個登記工會可投票

勞顧會僱員代表選舉將於11月28日在美孚社區會堂舉行，屆時將選出5名僱員代表出任下屆勞顧會委員，任期由明年一月一日起，為期兩年。勞工處表示，在今年9月14日至10月6日的提名期內，共接獲七個根據《職工會條例》登記的僱員工會的有效候選人提名，包括：

周思傑（香港建造業總工會理事長）、鄧子安（香港政府拯溺員總工會主席）、楊開强（香港海員工會副主席）、勵娜（香港社會福利服務從業員協會會長）、譚金蓮（港九勞工社團聯會副主席）、勞偉傑（香港護士協會副主席），以及林均浩（海事督察及高級助理船務主任協會主席）。

今次選舉共有804個已登記成為選舉單位的僱員工會委任獲授權代表在選舉中投票。

24年11月16日，勞工顧問委員會（勞顧會）僱員代表選舉。（歐嘉樂攝）

勞顧會向勞工處處長就勞工事宜表達意見

勞顧會是向勞工處處長就勞工事宜提供意見的三方諮詢組織，委員包括僱員及僱主代表。多年來不論是檢討「連續性合約」，抑或完善數碼平台工作者工傷補償機制等重大勞工議題，都經過勞顧會協商討論。目前勞顧會分別各有6名資方及勞方代表，勞方當中5席為選舉產生。由全港已登記工會投票選出，以「一工會一票」及全票制選出。

林偉江交棒周思傑

現時5席勞方委員中，工聯會佔2席，分別由林偉江及楊開强擔任。今次選舉繼續派兩個人參選，其中楊開强仍代表海員工會出戰，周思傑則由香港建造業總工會提名、工聯會推薦，代替與其一樣擔任工聯會副理事長的林偉江。

周思傑在工會深耕多年，具一定江湖地位，而且十分熟悉勞工議題。他近年頻頻就暑熱警告、輸入外勞等勞工議題發聲。

10月9日，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮獲香港安全督導員協會提名，報名參選勞顧會爭取連任。（勞聯提供相片）

譚金蓮爭連任穩大局

至於另一勞工團體勞聯，仍由譚金蓮繼續披甲上陣。譚金蓮自2021年起代表勞聯加入勞顧會至今已逾5年。內部消息人士稱，如今社會環境有變，就勞工議題表達意見，需要拿捏好尺度，勞聯冀能有經驗的人坐鎮在勞顧會，以穩住大局。