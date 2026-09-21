勞顧會換屆工聯會擬交棒周思傑　勞聯屬意譚金蓮續披甲｜政圈風聲

勞資雙方討價還價角力的戰場勞工顧問委員會（勞顧會）將在11月底改選，現已開始接受登記及提名。據《香港01》了解，兩屆勞顧會「票王」、工聯會勞工界立法會議員林偉江料將退下火線，很大機會交棒予經常出鏡的建造業總工會理事長周思傑。知情人士表示，本身是工聯會副理事長的周思傑在工會打滾多年，近期不時就工業意外、打擊黑工、暑熱指數等發聲，形容表現不俗，是理想接班人選。



至於另一大勞工界巨頭勞聯，據聞內部屬意繼續由擔任勞方委員逾5年的勞聯副主席譚金蓮披甲上陣，最終安排有待拍板。過往重大勞工政策都要先諮詢勞顧會，如法定最低工資、標準工時、侍產假及取消強積金對沖等，提交立法會前先在勞顧會尋求共識。故此，勞顧會成員角色相當重要，亦產出不少立法會議員，如立法會議員林偉江、鄧家彪都有置身過勞顧會。



勞顧會勞方代表選舉。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞顧會勞方代表選舉。（資料圖片/廖雁雄攝）

24年11月16日，勞工顧問委員會（勞顧會）僱員代表選舉。（歐嘉樂攝）

勞顧會負責向勞工處處長就勞工事宜表達意見

勞顧會成立多年，屬三方協作平台，委員包括勞方及資方代表，負責向勞工處處長就勞工事宜提供意見。多年來不論是檢討「連續性合約」，抑或完善數碼平台工作者工傷補償機制等重大勞工議題，都經過勞顧會協商討論。目前勞顧會分別各有6名資方及勞方代表，勞方當中5席為選舉產生。由全港已登記工會投票選出，以「一工會一票」及全票制選出。

林偉江擬交棒周思傑 楊開强料續以海員工會名義參戰

本屆勞顧會任期將於12月31日屆滿，換屆選舉提名期在上周一（14日）展開，11月28日改選。現時5席勞方委員中，工聯會佔2席，分別由林偉江及工聯會屬會海員工會副主席楊開强擔任。據了解，工聯會內部有意延續上屆做法，派出兩人參選，其中一張名單以工聯會身份出選，另一張名單則以屬會名義參選。當中，預計楊開强將會繼續代表海員工會出戰。不過，身兼立法會議員的工聯會副理事長林偉江不會尋求連任，很大機會交棒予同為副理事長的周思傑。

(梁鵬威攝)

周思傑工會深耕多年 熟悉勞工議題 頻就暑熱警告發聲

有消息人士指，本身亦是灣仔區區議員的林偉江，今年成功循勞工界晉身立法會，若繼續連任勞顧會代表將會兼任太多，分工交棒予其他人屬情理之中。翻查資料，過去曾連任3屆、任期長達6年的鄧家彪2022年躋身立法會後，亦放棄競逐連任勞顧會，交棒林偉江。

至於為何選擇周思傑接棒，消息人士表示，周思傑在工會深耕多年，兼任工聯會副理事長，具一定江湖地位，而且十分熟悉勞工議題。加上，他近年頻頻就暑熱警告、輸入外勞等勞工議題發聲，表現有目共睹，因此被視為理想的接班人選。

周思傑參戰勞顧會為參政「鋪路」？ 消息人士：言之尚早

過往不少工聯會立法會議員，均是先在工會身居要職、再入勞顧會歷練，最後踏上議會之路，包括現任會長吳秋北，以及鄧家彪、林偉江等皆循此軌跡。今次安排周思傑出戰勞顧會，難免令人聯想是為其參政「鋪路」。

不過，消息人士相信，新一屆立法會開局未滿一年，現階段部署三年後的立法會選戰言之過早。況且按過往經驗，進入勞顧會亦未必等於將來會加入議會，兩者沒有必然關係。

10月9日，勞聯副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮獲香港安全督導員協會提名，報名參選勞顧會爭取連任。（勞聯提供相片）

消息：勞聯屬意譚金蓮披甲穩大局 待拍板

至於另一勞工團體勞聯，據聞則無意換班，內部仍屬意由譚金蓮繼續披甲上陣，不過最終安排仍有待作實。譚金蓮自21年起代表勞聯加入勞顧會至今已逾5年。問到為何不考慮加入新血，消息人士稱，如今社會環境有變，就勞工議題表達意見，需要拿捏好尺度，內部冀能有經驗的人坐陣在勞顧會，以穩住大局。

經濟轉差、失業率上升，基層首當其衝。（梁鵬威攝）

根據往績，工聯會與勞聯屬意的人選一般勝算較高，如無意外這場換屆戲碼，相信在各路人馬報名後會更為確定。不過，近期本港就業情況不容樂觀、工業意外接二連三，僱員權益正面臨嚴峻考驗。新一屆勞顧會角色舉足輕重，無論最終誰人勝出，社會皆期望委員能在勞工議題上能真正為打工仔發聲。