何敬康喜獲麟兒　卓永興：「2萬蚊一定盡快畀佢！」｜政壇諸事町

立法會財委會今日（23日）通過增撥16億元以延長及優化新生嬰兒獎勵金計劃。碰巧，新民黨選委界議員何敬康同一日喜獲麟兒，因陪產而缺席財會。



會上，有議員替何敬康「追數」，問到政務司副司長卓永興，何敬康是否能取得2萬元的獎勵金。卓永興大讚何敬康為一個非常好的榜樣，更承諾「2萬蚊一定盡快畀佢！」



何敬康。（資料圖片／黃浩謙攝）

邵家輝替何敬康「追數」 卓永興讚好榜樣

立法會財委會今日討論新生嬰兒獎勵金計劃，多名議員就計劃內容提出不同關注。不過，向來關注生育議題的何敬康卻罕有缺席。其黨友陳家珮在發言前「申報」透露，其黨友何敬康正以實際行動支持政府鼓勵生育政策，現正於產房陪伴太太，誕下「小新民黨員」。

聽到何敬康榮升人父，不少議員都戥其高興。自由黨邵家輝更為何敬康向卓永興「追數」，問到對方能否拿到2萬元新生嬰兒獎勵金，引來全場大笑。卓永興回應時首先恭喜何敬康當父親，形容對方是一個非常好的榜樣，更承諾「2萬蚊一定盡快畀佢！」

為慶祝麟兒出生，何敬康夫婦亦在會議室外準備了一批小禮物，贈予議員同事。（林彥汛攝）

出世即成新民黨員？ 黨友陳家佩：係㗎啦

為慶祝麟兒出生，何敬康夫婦亦在會議室外準備了一批小禮物，贈予議員同事。完會後所有議員離開會議室時，都興高采烈去拿小禮物，卓永興也上前湊熱鬧，又打趣向陳家珮問道何敬康的兒子是否真的會成為黨員，陳家佩笑言「係㗎啦，一出世就係！」

為慶祝麟兒出生，何敬康夫婦亦在會議室外準備了一批小禮物，贈予議員同事。（林彥汛攝）

何敬康發文報喜 「累進式生育」需做可行性研究

何敬康之後亦在社交平台發文，指看着眼前這個小生命安靜地躺在懷裏，那種血脈相連的感動真的難以言喻，而他為了親自進產房迎接「小何馬」，今天只能果斷向主席請假。他笑言，雖然缺席了會議，但自己絕對是用最實際的行動來全力支持特區政府的鼓勵生育政策。畢竟，還有什麼比親自為香港「加多個勞動力」更直接的支持呢。

至於社會最近熱烈討論的「累進式生育」，他指「先別急」，自己前的當務之急，是把眼前的無限次換尿片和餵奶工作做好，「升級打怪」。他又謂，長遠的發展，「等我先搞定這幾個月的黑眼圈，再作可行性研究吧」。