中總換屆｜曾智明當選會長接替蔡冠深　姚祖輝、李惟宏等任副會長

香港中華總商會（中總）今日（23日）舉行第55屆會長及副會長選舉，金利來集團主席兼行政總裁曾智明獲選為新一屆會長，接替即將離任的蔡冠深。同日選出8位副會長，包括商界議員姚祖輝、金融服務界議員李惟宏等。新一屆會董會將於11月正式履任，並定於11月25日在香港會議展覽中心舉行就職典禮。



曾智明當選中總會長。（中總）

曾智明：繼續引領工商界融入國家發展大局

曾智明表示，獲選為中總會長，全賴新一屆會董的信任和支持。當前國家「十五五」規劃磅礡開局，香港亦編製了首個五年規劃，為香港長遠發展，以及進一步融入國家發展大局定下清晰藍圖。

他指出，站在這個承先啟後的歷史節點，新一屆會董會將繼續堅守中總愛國愛港優良傳統，秉持「立足香港、背靠祖國、聯繫世界」宗旨，以敢於創新的精神、務實進取的姿態，繼續引領工商界融入國家發展大局，拓展香港經濟發展新機遇，不負時代所託，不負會員所望。

姚祖輝、李引泉、李惟宏任副會長

8位副會長包括連任的李引泉、姚祖輝、李惟宏、樊敏華及楊燕芝，以及新當選的林智彬、蔡雋思及霍啟文。該會現任副會長張學修將榮任永遠榮譽會長。中總已於10月上旬及中旬舉行選任會董、常務會董選舉，順利選出來自綜合企業、金融、地產、製造、服務、貿易、專業服務及資訊科技等跨行業共153名選任會董，以及共52名常務會董，標誌着新一屆會董會架構已全面誕生。