APEC財長會｜議員指外國代表訪港親證安全　鞏固國際金融中心地位

亞太經合組織（APEC）財政部長會議日前順利在港閉幕，多名立法會議員今日（24日）在一個電台節目中指，會議成功舉辦不僅體現區域合作成果，更讓外國代表親身體驗香港治安與營商環境，有效擊破不實傳言，鞏固香港國際金融中心地位。



2026年亞太經合組織（APEC）財長會一連兩日首次在香港召開，來自亞太經合組織的成員經濟體和國際組織的代表聚首，聚焦討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作等議題。（政府新聞處）

立法會議員陳振英、林偉全、邱達根、陳宗彝今早在商台節目《政經星期六》就APEC受訪。林偉全表示，今次會議吸引多國財金官員及政要親身赴港出席，令他們可直接感受本港的安全與穩定，能打破以往境外的一些流言，有助提升國際信心及鞏固香港國際金融中心的地位。

陳振英認為，香港的監管與市場制度高度與國際接軌，具備將本地金融與數字規範逐步推廣為亞太區域標準的優勢；當更多亞太國家放心採納本港的數字基建模式，長遠亦有利於擴大人民幣在跨境交易中的應用。

2026年亞太經合組織（APEC）財政部長會一連兩日首次在香港召開，與會的成員經濟體和國際組織代表合照。（政府新聞處）

陳宗彝則從旅遊及宣傳角度分析，指高規格會議顯著提升了本港接待頂尖官員與商業領袖的能力。他透露，會議期間其集團旗下酒店出租率突破九成，帶動相關收益；加上來自21個經濟體的媒體密集報導與播放相關節目，形成難得的海外宣傳平台，向全球展現香港名片。

邱達根亦補充道，APEC成員經濟體發展程度各異、利益誘因不一，要達成共識絕非易事；今次會議歷經多輪深層次討論始順利產出會後聲明，成果來之不易。