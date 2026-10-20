APEC財長會辦歡迎晚宴　為代表團成員安排多元體驗　包括到訪山頂

2026年亞太經合組織財長會（APEC）今（20日）起一連兩日首次在香港召開，首日議程包括討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策和數字基礎設施融資。大會今日晚上舉辦歡迎晚宴，財長會明日繼續。



大會也為與會經濟體和國際組織的代表團成員安排多元化的體驗、文藝和參觀活動，今日行程包括到訪山頂、中華廚藝學院和海洋公園。大會今晚也舉辦歡迎晚宴，由行政長官李家超和藍佛安主禮，宴請各成員經濟體及國際組織的代表。



2026年亞太區經濟合作組織財政部長會今日起一連兩日首次在香港特別行政區召開，來自亞太經合組織的成員經濟體和國際組織的代表聚首，聚焦討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作等議題。（政府新聞處圖片）

2026年亞太區經濟合作組織財政部長會今日（20日）起一連兩日首次在香港特別行政區召開。圖示與會的成員經濟體和國際組織代表合照。（政府新聞處圖片）

2026年亞太經合組織財長會今日起一連兩日首次在香港召開，來自亞太經合組織的成員經濟體和國際組織的代表聚首，聚焦討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作等議題，推動亞太區內的經濟和金融合作。

大會安排與會經濟體和國際組織代表團成員遊覽山頂。（政府新聞處）

大會設多元化活動 昨到訪戲曲中心 今到山頂、海洋公園等

政府表示，大會為與會經濟體和國際組織的代表團成員安排多元化的體驗、文藝和參觀活動，昨日（19日）傍晚，部分與會的經濟體代表團成員乘坐大會安排的觀光巴士到訪戲曲中心欣賞文化節目，親身體驗中華文化和香港社會的活力；今日（20日）則安排山頂、中華廚藝學院和海洋公園等行程，讓他們從不同角度感受香港自然與城市景觀交融、傳統與現代並存的多元魅力。

大會在今日晚上也舉辦歡迎晚宴，由行政長官李家超和國家財政部部長藍佛安主禮，宴請各成員經濟體及國際組織的代表。

2026年亞太區經濟合作組織財政部長會今日（20日）起一連兩日首次在香港特別行政區召開。圖示財政部部長藍佛安在開幕禮上致辭。（政府新聞處圖片）

藍佛安：當前國際經濟環境高度不確定 要加強政策溝通與協調

國家財政部部長藍佛安在開幕禮致辭時表示，亞太作為全球經濟增長引擎，肩負着更大的責任，又指當前國際經濟環境高度不確定，各經濟體要強化自身宏觀經濟政策的穩健性，同時要加強政策溝通與協調，防範政策調整帶來的負面外溢效應。

財政司司長陳茂波今日（20日）在2026年亞太區經濟合作組織財政部長會全體大會第一節致辭。（政府新聞處圖片）

財長會首日議程包括討論全球及區域宏觀經濟金融形勢、支持民生發展的財政政策和數字基礎設施融資。財政司司長陳茂波在討論環節發言時表示，面對地緣政治緊張和貿易政策的不確定性，亞太經濟體須加強合作，維持貿易和投資暢通，在防範金融風險的同時，培育長遠增長動力。

陳茂波表示，香港將發揮「一國兩制」下的獨特優勢，善用國際金融中心的多元融資渠道及專業服務，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」，促進區內資金、科技與項目對接。

2026年亞太區經濟合作組織財政部長會今日（20日）在香港特別行政區揭幕，香港金融管理局和亞太經合組織商貿諮詢理事會同場舉行專題研討會。圖示財經事務及庫務局局長許正宇為研討會致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

今日早上，香港金融管理局和亞太經合組織商貿諮詢理事會同場亦舉行兩場專題研討會，主題分別為「通過金融賦能，打造數位化、普惠且可持續的供應鏈生態體系」及「推動自然金融發展：深化亞太互聯互通與綠色合作」。

財經事務及庫務局局長許正宇在研討會上致歡迎辭時表示，是次研討會匯聚來自亞太區的監管機構代表、商界領袖及專家，就開拓新機遇、增強金融韌性及推動可持續發展等議題分享他們的實際經驗和市場洞見。