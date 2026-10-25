巴士加價｜陳健波倡仿「鐵路加物業」模式幫補　或批地賺充電收入

四間巴士公司申請加價，加幅高達17.7%，行政長官會同行政會議將審議加價申請。有份審批加價的行會成員陳健波認為，加價幅度肯定會令到市民百上加斤。他認為其中一個解決方法，是提高巴士公司的非票務收入，緩減票價加幅。以九巴為例，非票務收入僅佔4%。早前有議員建議讓巴士公司參與巴士總站上蓋物業項目，即仿「鐵路加物業」模式。陳健波說可以考慮此模式，以土地開發權去資助日常營運成本，降低基層市民壓力。



巴士申請加價。（資料圖片）

九巴申請加價16% 城巴叫價17.7% 龍運8.1% 嶼巴9.8%

九巴申請加價16%、龍運8.1%、城巴17.7%、嶼巴9.8%。加價申請在今年4月提出，當時中東局勢緊張，導致油價上升。當局指中東地區戰事走勢未明，預計油價或會繼續維持在較高水平，持續影響各專營權的財務狀況。四間巴士公司料上半年收入按年跌。

立法會議員何敬康。（直播截圖）

何敬康倡讓巴士公司參與巴士總站上蓋物業項目

新民黨立法會議員何敬康早前建議參考港鐵「鐵路加發展」模式，讓巴士公司參與巴士總站上蓋物業項目，例如觀塘碼頭巴士總站及周邊用地均發展為商業大廈等設施，可邀請巴士營運商參與項目，或分配部分權益。

陳健波形容巴士申請的票價加幅無疑會令市民百上加斤。（陳健波FB）

陳健波：「鐵路加物業」模式應用於巴士公司資助營運成本

陳健波在社交平台表示，四間巴士公司申請兩年一度的加價，主要原因在於油價大幅攀升，以及包括員工加薪在內的經營成本上升。他形容巴士申請的票價加幅無疑會令市民百上加斤，提出三點建議。

第一，增加巴士公司非票務收入。以九巴為例，非票務收入佔總收入只有4%。陳健波認為有大幅增加的空間。他說政府可以考慮容許九巴利用現有土地一地多用，或者將閒置政府土地批出短期租約，以營運充電、換電或者其他相關業務，增加非票務收入。他亦建議可以考慮利用港鐵「鐵路加物業」模式，用土地開發權去資助日常營運成本，緩減加價幅度，降低基層市民壓力。

港鐵的「鐵路加物業」模式，是透過物業發展利潤補貼交通本業，盈利主要來自物業所得。

巴士申請加價。（資料圖片）

第二，大幅增加電動巴士數目。陳健波認為九巴有4,000輛巴士，但當中只有80多輛電動巴士。他說，政府政策只是資助數間巴士公司購買600輛電動巴士的四分之一成本。如果政府能夠考慮適當增加資助金額及車輛數目，令到各巴士公司即使需要借貸去擴充電動巴士車隊，計及節省的油費之後仍有著數，自然能夠逐步大幅增加電動巴士數目。

巴士申請加價。（資料圖片）

第三，利用人工智能整合各區巴士路線。陳健波認為經常見到乘客量不多的巴士，擠塞在相同的路線。他希望巴士公司利用 AI，根據最新數據資料，加上預期一至兩年的乘客數據，推算走線及巴士數目需求，達到最佳的經濟效益。他相信可以節省唔少成本，亦都更加環保。每日巴士接載近 400 萬乘客，他認為上述三招一定有助減低巴士經營成本，既令巴士營運更加環保，長遠又能夠穩定票價。