新皇崗塞爆　陳國基到場視察　已指示保安局確保口岸運作安全有序

新皇崗口岸在本月12日開通後，連續兩個周末也出現「塞爆」情況。政務司司長陳國基今日（25日）在社交平台撰文表示，今早在東莞出席活動後，回港途中專程到深圳灣口岸和皇崗口岸實地視察，聽取相關部門就口岸運作的最新匯報，並稱已指示保安局繼續全力確保口岸運作安全、高效、有序，亦已要求運輸及物流局繼續與各個公共交通營辦商緊密協調，督導營辦商做好準備。



新皇崗口岸啟用後首個周日（10月18日），過關閘口大排長龍。（歐陽德浩攝）

多名網民發帖，指昨晚往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

陳國基於社交平台撰文指，今早完成東莞行程後，回港途中專程到深圳灣口岸和皇崗口岸實地視察，聽取相關部門就口岸運作的最新匯報，並要求各部門繼續緊密協調、全力以赴，因應不同日子和時段的人流特點，做好出入境疏導和安全管理。

他說，已指示保安局繼續全力確保口岸運作安全、高效、有序，持續做好事前研判和客流預測，在過關人流車流高峰前，及早加開檢查櫃枱和車輛通道，疏導旅客；亦已要求運輸及物流局繼續與各個公共交通營辦商緊密協調，督導營辦商做好準備，包括預留足夠車輛及人手，按客流量靈活調配，滿足過關旅客的交通需求。

陳國基也提到，大型盛事和節慶活動為香港注入動能，同時亦令跨境交通和通關出行模式不停轉變。他呼籲旅客提前規劃行程、錯峰出行；訪港旅客參與盛事後亦不妨留港過夜，從容體驗香港的多元文化、城市活力和節慶氛圍，細味這座城市的獨特魅力，讓旅程更舒適、更盡興。

陳國基專程到深圳灣口岸和皇崗口岸實地視察。（陳國基FB）

陳國基專程到深圳灣口岸和皇崗口岸實地視察。（陳國基FB）