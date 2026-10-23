新皇崗重陽逼爆　鄧炳強稱知悉前線承受巨大壓力　已增派人手應對

早前重陽連假期間，新皇崗口岸在啟用後的首個周日（18日）出境嚴重擠塞，保安局局長鄧炳強今日（23日）在電台節目解釋指，過關擁堵主要因為大批旅客未有預先登記e-道、7歲以下小童及外地旅客增加，導致人工通道負荷大增，當局已即時實施人流分流及提早填表等措施疏導。談及前線向管理層發信指出嚴重缺人，他指，知悉前線承受巨大壓力，需要取消休假和超時工作，已增派人手應對，「我相信同事都係好樂於服務市民」。



2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（資料圖片／歐陽德浩攝）

抵達新皇崗口岸接駁至深圳地鐵7號線「皇崗口岸站」的B2層，繼續「塞」。（資料圖片／歐陽德浩攝）

新皇崗口岸啟用後首個周日有大批旅客離境，過關閘口大排長龍，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。鄧炳強指，以往舊口岸平日平均客流量約為3、4萬人次，而現時部分口岸平日約有8萬3千人次；重陽節假期期間，新皇崗口岸每日平均有13萬人次使用。

鄧炳強續說，雖然事前有約30萬人登記使用e-道，但實際到達口岸時，發現大部分過關人士並未有事先登記，間接加重了人工通道的負荷。此外，假期期間有較多7歲以下小童無法使用e-道，加上適逢廣州有活動吸引大批外地旅客經香港入境內地，均令使用人工通道的人數顯著增加。

保安局局長鄧炳強10月12日到新皇崗口岸入境大堂視察。（資料圖片／夏家朗攝）

已增派人手應對 相信同事樂於服務市民

他表示，為緩解人潮，當局已派駐同事及服務大使維持秩序，協助旅客及早分流，及將使用e-道與人工通道的旅客提早隔開。同時，針對採用「合作查驗、一次放行」模式的口岸，當局亦與內地相關部門緊密協商，在旅客輪候期間安排外地旅客預先填寫所需文件，縮短通關時間。

10月18日當晚，有前線入境事務主任（IO）向新皇崗口岸管理層發出信件，提到前線人手嚴重短缺、超長工時等問題（詳見另稿）。鄧炳強對此表示要感謝前線人員，因他們需承受巨大壓力，取消休假並透過超時工作應對龐大人流，但已增派人手。「事實我哋係特別調派多咗人手，同埋每一更嘅工作時間可能都要適當延長，咁呢個都係事實，但係我相信同事都係好樂於服務市民」。

2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（資料圖片／歐陽德浩攝）

宏福苑事件後 稱當局已落實一連串改革

鄧炳強在節目中又指，面對環球部分地區出現示威等，香港警隊在經歷過2019年事件後，絕對有能力控制及應對各種突發情況。他強調「安全唔係必然嘅」，市民必須時刻居安思危，並小心國家安全風險及潛在的煽動行為。

此外，針對大埔宏福苑大火及即將公布的獨立調查報告，鄧炳強指當局已落實一連串行政及法例改革，包括要求在進行大型火災預防或關閉消防裝備裝置時必須預先申報，並會嚴格跟進任何涉及防火安全及消防投訴。被問到問責方面，會否有心理準備，鄧炳強表示特首已表明，會向任何有責任人士追責。