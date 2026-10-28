公務員退休金承擔破9千億　華員會籲勿眼紅：長糧如阿媽幫儲利是

退休公務員及司法人員「長糧」加碼。上年度平均每月退休金約為20,200元，較前一個年度或之前退休人員的17,700元，增加2500元。截至2025年3月31日，法定退休金承擔額預料達9,248億元。



公務員團體之一的華員會會長蔡冠龍今日（28日）向《香港01》表示，明白外界妒忌公務員可享「長糧」，但此安排是政府的承諾，有助穩定公務員人心，就如「阿媽幫你儲利是錢，當時約定咗三十幾年，唔畀好唔道義」，公務員等待每月派「長糧」時並沒利息收，呼籲大家不要見政府支出大就眼紅「長糧」。



公務員（林靄怡攝）

公務員上年度每月「長糧」$20200 公帑承擔退休金料9,248億

過去5個財政年度，領取退休金的人數及相關退休金總開支，由2021/22財政年度約15萬人及約422億元，增加至2025/26財政年度逾16萬人及逾500億元，增幅分別達9%及逾18%。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）回覆選委界立法會議員陳宗彝查詢時，交代2025/26財政年度的最新數據，單計上年度退休公務員及司法人員平均每月退休金約為20,200元，較前一個年度或之前退休人員的17,700元，增加2500元。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（呂婉盈攝）

公帑承擔退休金料達9,248億 開支長達40至50年

政府委聘獨立精算師估算退休金承擔額，考慮薪酬調整、預期壽命、通脹等，截至2025年3月31日的法定退休金承擔額為9,248億元，其中在職公務員及司法人員佔比約四成，退休公務員及司法人員佔約六成。承擔額反映預計未來累積退休金支出，而不是政府須即時一次過作出撥備。

楊何蓓茵指公務員退休金開支會長達40至50年，甚至更長的時期中，並且預計在2030年代中期以後，每年的支出會逐漸減少。政府會繼續在年度預算內預留開支，用以支付每年的退休金款額。

公務員（林靄怡攝）

華員會籲勿眼紅：約定咗幫你儲利是錢 唔畀好唔道義

蔡冠龍接受《香港01》訪問時表示，公務員退休金承擔額不會如滾雪球般，因新入職公務員已不可享退休金，開支增加主因是已退休仍在世可享福利的公務員，以及部分舊制公務員仍未退休所致。他說，公務員退休金安排歷史長久，有助穩定公務員人心，屬於延遞報酬，「可能大家覺得九千幾億好多，過多幾年下降啦」。

對於坊間有說法認為「長糧」安排浪費公帑，蔡冠龍指是社會誤解。

政府幫公務員好似阿媽咁儲利是錢，當時約定咗三十幾年，唔畀好唔道義 華員會會長蔡冠龍

蔡冠龍呼籲大家不要見政府支出大，便眼紅公務員待遇，「私人公司當年如果無15個月糧，都唔好貼街招啦」，加上公務員等待每月派「長糧」時並沒利息收，三十年後才全數取回，「你可想而知利益幾多呢？」他著大眾不要用現時的目光，妒忌回看數十年前的措施。

倡核查部分高齡「長糧」人士是否仍在世

不過，蔡冠龍表示，當局可以核查一下部分仍領取「長糧」、已移居海外的公務員，是否仍在世，不排除部分人已離世，惟家人違規代為領取「長糧」。