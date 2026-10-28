民建聯拍12集短片推廣香港非遺　頭炮介紹龍頭製作｜政壇諸事町

香港蘊藏豐富的非物質文化遺產，惟過去往往鮮為人知。民建聯製作一系列12集的短片介紹香港非遺，冀透過短片令全世界都對香港傳統文化有更深入的了解，以此說好中國及香港故事。



頭炮介紹傳統龍頭製作技師的故事

該短片系列名為「Hong Kong Hidden Gems」，頭炮介紹傳統龍頭製作技師的故事，未來將陸續介紹港式奶茶及旗袍等傳統文化。所有短片現已上載至 Instagram 專頁及 Facebook 平台。

周浩鼎：相信能助外國人理解中國文化

民建聯副主席周浩鼎指，在「一國兩制」下，香港的優勢為聯通世界，而民建聯一直推動聯通世界的工作，過去一直有與外國商會推介本地傳統文化。他表示，相信12集的香港非遺短片能令更多外國人理解中國文化，說好中國及香港故事。

葉傲冬：若反應好不排除「添食」

民建聯秘書長葉傲冬表示，一系列的短片將介紹本土特色文化，包括飲食、傳統手工藝等，冀透過短片讓全世界都對香港傳統文化有更深入的了解。他又稱，如果反應好，不排除「添食」拍攝更多集，如果有機會亦會考慮與不同的明星合作拍片，以進一步推廣香港。