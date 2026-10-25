民建聯打｢小花｣牌宣傳義工服　兩少女社區主任有來頭｜政壇諸事町

服務地區親和力不能少，從政府近年頻派「小花」出任地區民政專員，已可見一班。民建聯亦打「小花」牌，最近推出義工新隊服，背心前後設有大「V」字型，象徵向上向好的發展願景（Vision）。拍片宣傳的是大埔及沙田的兩名少女社區主任劉芷瑋和蔡穎珊。其中，蔡穎珊今年三月浮面活躍，頻頻在辭職區議員黃碧嬌覆蓋的大埔南選區服務。劉芷瑋則在未有民建聯直選議員的沙田南選區一帶服務。



民建聯社區主任劉芷瑋和蔡穎珊宣傳義工新隊服。（民建聯FB）

民建聯義工新隊服。（民建聯FB）

民建聯新義工服大「V」象徵向好願景

民建聯今日（25日）舉行義工嘉許禮，同日推出全新設計的第五代義工隊服，稱要體現義工團專業服務和團隊精神。新義工隊服為背心款式，設計充滿動感活力：背心前後設有大「V」字型，象徵向上向好的發展願景（Vision），融入民建聯標誌性的紅、藍主色，背心下擺則以英文「DAB」暗花圖案點綴，象徵義工與民建聯一條心、緊密合作、匯聚力量，共同「成就好社區」。

民建聯義工新隊服。（民建聯FB）

民建聯社區主任劉芷瑋（中）和蔡穎珊（左）宣傳義工新隊服。（民建聯FB）

民建聯新晉「小花」宣傳新義工服

義工新隊服由沙田支部社區主任劉芷瑋和大埔支部社區主任蔡穎珊，兩名民建聯新晉「小花」拍片介紹設計理念。劉芷瑋今年一月浮面，活躍在沙田南選區所屬的新翠、乙明一帶，該區的兩名直選議員分別為工聯會古偉冰，以及公民力量 / 新民黨林宇星。

民建聯社區主任蔡穎珊宣傳義工新隊服。（民建聯FB）

至於蔡穎珊，同樣是今年三月起活躍在地區，主要在辭職區議員黃碧嬌覆蓋的大埔南選區服務，即新富、運頭塘、廣福、宏福、太和一帶。

民建聯社區主任蔡穎珊宣傳義工新隊服。（民建聯FB）

民建聯義工新隊服宣傳片中唯一男「Model」是黨主席陳克勤。（民建聯FB）

陳克勤：義工是民建聯最寶貴資產

宣傳片中唯一男「Model」、民建聯主席陳克勤表示，民建聯成立時是一個56位成員的小政團，經過30多年的發展，成為逾60,000名會員的政團，當中靠的是民建聯一眾義工。他形容義工就是聯盟最寶貴的資產，是推動民建聯發展的最大動力。

陳克勤說，義工無私奉獻，令社區充滿溫暖，尤其香港正處於由治及興的關鍵時刻，民建聯仍有很多社區工作要做，希望義工可以繼續與聯盟攜手並肩，一齊走進社區，服務市民，一起「齊建好家園」。

民建聯社區主任劉芷瑋和蔡穎珊宣傳義工新隊服。（民建聯FB）

張國鈞：民建聯義工團「捱得、講得、睇得、忍得」

目前民建聯的義工人數逾一萬人，近年除各地區支部設有義工隊外，工商專業支部、青年民建聯及人才高地亦設有義工專隊。行政長官李家超讚揚民建聯義工團熱心服務社會，走到社區最前線，幫助有需要的家庭，傳遞關愛。他指民建聯多年來扎根社區，服務社群，是政府推動地區治理的重要夥伴，政府會繼續與民建聯緊密合作，共同弘揚義工精神。

民建聯前副主席、律政司副司長張國鈞形容民建聯義工團陣容龐大，且有「四得」特質：「捱得」——不分晏夜隨時出動、「講得」——以街坊聽得明的語言協助解說政策、「睇得」——樹立民建聯關愛社會形象、「忍得」——遇上別有用心人士挑釁時會忍讓。