田北辰遊青海高原反應頭痛　血氧大跌漏夜坐車返西寧｜政壇諸事町

卸任立法會議員交棒予徒弟莊豪鋒後，四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。他憶述，晚飯時「個頭就痛到就嚟爆裂咁，我即刻度一度血氧機，發覺已經跌到70幾。」太太覺得不妥，畢竟田北辰數十年來極少頭痛，加上在西寧時血氧有90，於是漏夜請司機接載他們回西寧，吸了一整晚氧氣後情況好轉，血氧重回85至90，沒有再頭痛。他呼籲去高原觀光一定要小心，多留意身體狀況。



四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。（田北辰FB）

四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。（田北辰FB）

田北辰今次遠行早於一年前與朋友相約，去內地試坐動臥列車遊南疆。10月21日由香港經北京乘飛機往西寧，再轉乘火車去烏魯木齊，最後在喀什下車。他說，青海面積差不多是700個香港，比德國大一倍，但只有大約600萬人口，其中300萬是漢人、150萬是藏族、餘下150萬是其他少數民族。行程第一站西寧，住了200萬人，此行想感受藏族文化。

四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。（田北辰FB）

由於位處高原，田北辰指已經天天服用指定藥物。第一日，經北京轉機落地西寧後，住了一晚酒店，雖然海拔已經有2000多米，但眾人都沒異樣。第二日，一行人早上坐車去青海湖二朗劍景區一間酒店，不經不覺上了1000多米，沿路風景優美，在牧埸午餐，之後在草原散步感覺很舒服、寫意。怎料，回酒店吃晚飯時身體不適。

食食吓晚飯個頭就痛到就嚟爆裂咁，血氧跌到70幾。我之前係西寧度都有90鬆啲，老婆覺得好唔對路，識我幾十年極少頭痛，即刻漏夜請司機落西寧，吸咗成晚氧氣。 田北辰

第三日早上起床再量度血氧已經重回85至90，沒再頭痛。田北辰呼籲大家如果去高原觀光，尤其年紀大人士一定要小心，多留意身體狀況。

四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。（田北辰FB）

身體狀況改善後，導遊帶他與太太行西寧市中心。西寧差不多有200萬人，人均GDP全國排24，只是香港六分一。期間，他見到一個環境優美的公園，樹葉好像日本和加拿大的細塊、有長者在釣魚，環境很寧靜。他引述導遊說西寧市民生活很開心，失業率2.5%，最重要是住得舒服，物價亦不貴，1000呎單位大約70萬人民幣，形容香港人聽到也「流晒口水」。加上政府願意花錢在基建，公園為例沒有梯級，全是斜路，配合國家2027年前落實無障礙生活設施的大計。

四處遊歷享受人生的實政圓桌召集人田北辰，上周與太太遊青海，期間出現高原反應。（田北辰FB）

不過，導遊跟你說全國很多地方已經提早成為無障礙城市，但是個別地方長期嚴重失效，由「有沒有」邁向「好不好用」的過程中，需急切解決系統性問題。他說很多人擔心長期會否有足夠恆常經費及管治決心保養所有設施，經常性和一次性開支在國內要服務幾十億人口，完全是不同挑戰。