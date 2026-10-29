宏福苑問責｜何永賢辭職聲明全文：深信政府齊心努力定可帶來改變

大埔宏福苑五級大火獨立委員會調查報告今日（29日）公開，李家超在記者會上公布房屋局局長何永賢（Winnie Ho）昨已提出請辭，他已經接納，即日起解除其職務。何永賢傍晚發聲明指，願意為宏福苑火災承擔政治責任，希望逝者可以安息，家人可以安心前行，早日走出傷痛。

對於政府即將推出大規模改革措施，何永賢指政府能夠不避難，直視宏福苑火災問題核心，顯示了極大決心去擔起這個既闊且深、既複雜又經歷長時間累積的問題。何永賢深信政府團隊齊心努力之下一定可以徹底帶來改變，令香港變得更安全、更安穩。



何永賢辭職聲明節錄：

．我作為房屋局局長，願意為宏福苑的火災承擔政治責任。

．希望逝者可以安息，家人可以安心前行，早日走出傷痛。

．港府顯示了極大決心去擔起這個既闊且深、既複雜又經歷長時間累積的問題。

．在行政長官領導下我和整個管治團隊每一天都盡全力面對種種挑戰，為市民盡心服務。

．鼓勵房屋局同事，房屋關乎千家萬戶，你們的工作意義重大。



房屋局局長何永賢。（何永賢Facebook 圖片）

何永賢辭職聲明全文：

行政長官昨日（十月二十八日）和我見面，我向他提出請辭。我作為房屋局局長，願意為宏福苑的火災承擔政治責任。希望逝者可以安息，家人可以安心前行，早日走出傷痛。行政長官已經接受我為承擔政治責任而請辭。

對於特區政府即將推出的大規模改革措施，能夠不避難，直視宏福苑火災問題核心，顯示了極大的決心去擔起這個既闊且深、既複雜又經歷長時間累積的問題。我深信政府團隊齊心努力之下一定可以徹底帶來改變，令我們的城市變得更安全、更安穩。

回想起來，自從二○二二年七月一日起，我和房屋局團隊一起並肩作戰，努力扭轉困擾香港多年的房屋「老大難」問題，快速興建「簡約公屋」、縮短公屋輪候時間、建立「簡樸房」制度、處理劣質「劏房」問題、打擊濫用公屋、推進房屋建築科技等等極為有深遠意義的工作。過去四年多以來能夠為香港這個我深愛的城市付出努力，我深感榮幸，畢生感恩。

我非常感激中央和行政長官以至整個政府團隊對我的信任和支持。在行政長官領導下，我和整個管治團隊，每一天都盡全力面對種種挑戰，為市民盡心服務。我寄望所有政府的同事繼續往前，以市民的福祉為工作的重心，以成為政府團隊的一分子為榮。

最後我特別希望鼓勵房屋局的同事，房屋關乎千家萬戶，你們的工作意義重大，每一個環節都要盡心盡力。你們每天的付出，點點滴滴，都會化成香港市民幸福的基礎，延續到一代又一代。祝福大家。

房屋局局長何永賢向李家超提出請辭。（資料圖片）

何永賢於1992年加入香港政府，於建築署任職建築師，於2009年晉升為總建築師，2012年晉升為政府建築師，及至2018年出任建築署副署長。2020年，何永賢接替退休的前署長林余家慧，出任建築署署長。她在任內曾負責竹篙灣、啟德等地方以組裝合成建築技術（MiC）興建的檢疫設施、臨時醫院和社區隔離設施的建造，及立法會綜合大樓擴建工程。

2022年現屆政府上任，何永賢獲委任為房屋局局長，為政府將運輸及房屋局分拆後，該局首任局長。她上任後推動興建3萬個「簡約公屋」，以縮短公屋輪候冊時間，同時落實立法規管「簡樸房」。（其餘背景詳看另稿）