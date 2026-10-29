宏福苑｜何永賢一人辭職能否服眾？李家超：呢個係我個人政治決定

撰文：潘耀昇
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宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，政治問責成為焦點。房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處均被獨立委員會點名，其所屬政策局之中，僅房屋局局長何永賢請辭。行政長官李家超屢次被問到發展局、保安局、勞福局的局長為何不用「落台」，他表示大火發生在房屋局獨立審查組負責的範圍，其他局長要「繼續」於各自崗位上推行大量改革工作，「我今次係綜合考慮咗所有因素，而作出呢個政治決定，呢個係我嘅個人政治決定」。

被問到參考內地應對事故的問責做法，今次下台官員只有局長，是否問責層次不夠高，他說香港有自己問責制度，今次是考慮到目前各領域必須在考慮中作出定的因素。記者會完結時，有記者問到三位局長是否有「封口令」不能親自回應，以及不回應是否對災民一個負責任的做法，三人未有回應。

李家超率7官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）
宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片）

何永賢一人辭職能否服眾？李家超：呢個係我個人政治決定

李家超在交代宏福苑火災問責的記者會上，屢被問到保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、勞福局局長孫玉菡在火災事件的責任，「只有一名局長落台能否服眾？」、「何永賢與另外三名局長有何分別，為何不用下台？」他代三名局長回答，表示決定政治任命團隊承擔政治責任當中，已綜合考慮多方面因素，包括官員在事情的角色，政策範圍與事件的關係、問題屬於政策問題或執行問題、下屬行事表現、政治團隊未來需處理的大量工作等。

我今次係綜合考慮咗所有因素，而作出呢個政治決定，呢個係我嘅個人政治決定
李家超
2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

其他局長「繼續」於各自崗位改革

他說，考慮到大火發生在房屋局獨立審查組負責的範圍，雖然不涉及房屋局長的個人犯錯，但認為她應該要承擔政治責任，強調這次是綜合考慮所有因素。三位局長需向他負責，他所作的政治決定及提出的要求，三人均要遵從。他指，政治團隊繼續於各自崗位上在未來需要推行的改革工作中全力以赴，汲取教訓更好發揮領導作用，更好發揮以結果為目標的施政理念，

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（香港01攝）

再被問其他局長未有懲處　李家超：不如畀時間答其他問題

李家超之後再被問到其他局長為何未有同樣懲處，他表示：「我再次重覆我嘅綜合考慮呢，我不如畀多啲時間答其他問題。」他重申今次作出的政治責任承擔，是「綜合考慮了一系列因素，平衡所有要考慮的因素後而作出決定」，並作出兩個要求，包括政治團隊在各自崗位上全力以赴、汲取經驗發揮更大領導作用，落實以結果為目標施政理念。

他說，以結果為目標施政理念是政府文化的改革，是任重道遠的長期工程，沒有最好只有更好，整體公務員全心全意服務社會，不要因今次不足抹煞盡職勤勉公務員的工作。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代，包括行政長官李家超。（黄寶瑩攝）

公眾是否滿意問責？　李家超不評論：應做就做

至於是否認為大家滿意今次問責，他說不評論，重申作出決定時考慮一系列重要相關因素，平衡各方面元素而作出的政治決定，要平衡確保推進所有改革及落實工作。他說，每人對政治可以有自己看法，「我本著一個心，應做就做，盡快做，做到底」，畢竟事件涉及人員數目不少，自己上任後推動政府文化改革，距離最終目標仍有一條長路，希望團隊以結果為目標推進工作。

被問是否認為大家滿意今次問責，行政長官李家超說不評論，重申作出決定時考慮一系列重要相關因素。（黄寶瑩攝）
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何永賢
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