何永賢請辭｜任內推動建簡約公屋　引入「篤灰獎」打擊濫用公屋

去年造成168人死亡的宏福苑大火，政治問責結果終於揭曉，行政長官李家超今午（29日）出席就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會報告相關事宜記者會時宣布，指房屋局局長何永賢應承擔政治責任，昨日（28日）已接受何永賢的請辭，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／廖雁雄攝）

獨立審查組（ICU）直接隸屬房屋局常任秘書長辦公室，其職責是要對房委會所發展的已售物業，按照《建築物條例》作監管，例如在居屋屋苑大維修，ICU需就相關工程是否合規作審批。

獨立委員會聽證會上，ICU在引致火勢迅速蔓延的潛在風險中，都被指未有做好監察角色。ICU被揭發巡查棚網前事先通知承辦商，10次當中8次事先通知；ICU又試過在巡查時，見到棚網燒足10秒不熄 ，由承建商自行吹熄，明顯不阻燃，但ICU仍批過關；棚網證書只看阻燃標準，不會檢查真偽。至於發泡膠封窗，ICU曾指無法例規管，但其後被屋宇署反駁。

後樓梯開生口是濃煙迅速滿布後樓梯的主因，ICU被質疑無發現，ICU代表在聽證會則聲稱，以為是爛窗才用木板保護，無意識讓人出入，惟宏福苑當時每五層就有一個生口。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／湯致遠攝）

何永賢於1992年加入香港政府，於建築署任職建築師，於2009年晉升為總建築師，2012年晉升為政府建築師，及至2018年出任建築署副署長。2020年，何永賢接替退休的前署長林余家慧，出任建築署署長。她在任內曾負責竹篙灣、啟德等地方以組裝合成建築技術（MiC）興建的檢疫設施、臨時醫院和社區隔離設施的建造，及立法會綜合大樓擴建工程。

2022年現屆政府上任，何永賢獲委任為房屋局局長，為政府將運輸及房屋局分拆後，該局首任局長。她上任後推動興建3萬個「簡約公屋」，以縮短公屋輪候冊時間，同時落實立法規管「簡樸房」。

2025年，天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署經查證後向他們發出「遷出通知書」。（示意圖／資料圖片）

另外，她任內亦推動打擊濫用公屋，包括引入舉報獎勵計劃、加強住戶資產資產申報制度，同時收緊「富戶政策」等，惟去年便發生因「收樓」而衍生的悲劇。天水圍天恩邨一對患有精神病的母子被收回公屋單位期間，曾向上訴委員會提供青山醫院證明書及上訴，但仍被裁定確認需要遷出，兩人其後墮樓身亡。

何永賢事後回應事件時，指該對母子申請公屋時沒有如實申報資產，又稱房署在處理事件時「已人性化處理」，在「情理兼備」下盡量平衡，強調有給予恩恤期限，包括即時安排社署社工協助。其說法因此曾惹起批評。

2025年，元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，房屋局局長何永賢到場。（何永賢Facebook圖片）

何永賢因言論捱批並非首次，何永賢早在2023年時，推銷偏遠選址的屯門簡約公屋時，便指住在偏遠地區的基層每日乘車出入青山公路是個「洗滌心靈的快樂旅程」，又說入住簡約公屋可以節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸」。言論一出，不少協助基層組織都認為她「離地」，偏聽而無考慮不同基層狀況。