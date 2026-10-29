大埔宏福苑五級大火奪去168條人命，自去年11月26日發生至今，已事隔逾11個月，獨立委員會於上周向行政長官李家超提交調查報告，李家超今日（10月29日）率領多名官員召開記者會，向全港市民鞠躬道歉。而房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任，何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。



宏福苑報告公佈，李家超代表政府向災民及市民致歉，率在場7名官員起立及鞠躬。（香港01直播截圖）

宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片）

任內引入「篤灰獎」鼓勵舉報濫用公屋

何永賢四年問責生涯黯然落幕，她由建築署殺入官場，作風硬朗，推銷政策從不避諱。而她任內一手推動簡約公屋，鐵腕查核公屋戶內地資產，甚至引入俗稱「篤灰獎」的舉報濫用公屋獎勵計劃。如今她因一場五級大火承擔政治責任而下台，其過去言論亦被網民翻出，其中「心靈洗滌的快樂旅程」最堪玩味。

引述居民指乘搭長途巴士是「心靈洗滌嘅快樂旅程」

何永賢於2023年4月29日出席網台節目時談及簡約公屋，當提及外界質疑簡約公屋位置偏遠時，她引述1名屯門過渡房屋居民所指，指對方認為每天經青山公路出入市區，雖然車程長，卻視之為享受，其原話是：「嗰一個鐘唔係話咩交通好遠、好唔方便，而係一個快樂旅程，係一個心靈洗滌嘅快樂旅程。」她又說，居民「返嚟時見到日落，覺得成個生命都唔同咗」，其後更補充「慳咗幾千蚊租，搭多幾次巴士都有凸」。

何永賢引述居民指乘搭長途巴士是「心靈洗滌嘅快樂旅程」，被網民嘲諷是現代版「何不食肉糜」。（資料圖片）

被嘲是現代版「何不食肉糜」

這句話當時惹來網民熱議，甚至被嘲諷是現代版「何不食肉糜」，當時有居於屯門的學生在接受傳媒訪問時表示不認同何永賢所言，認為長途車程只是浪費時間。又指身為局長每月薪金幾乎等於普通家庭的年收入，認為其言論顯得不識民間疾苦。

網民指應退還事發後薪金

而談及高官薪酬，有連登網民認為，何永賢既然是因宏福苑大火問責而請辭，理應退還事發後，即過去11個月薪金予庫房，「應該追返佢呢一年個人工」。