宏福苑問責｜甯漢豪認曾思考辭職但須按特首指示　非個人意願問題

宏福苑火災發生將近一年，政府昨日公布獨立調查委員會調查報告，點名四部門有責，但所屬的政策局，只有房屋局局長何永賢請辭，外界關注為何只有一局長下台。



發展局長甯漢豪出席記者會時，被問到曾否思考主動辭職，她承認曾有思考過，「 但有時唔係一個個人意願嘅問題」。甯漢豪提到，特首李家超曾比喻自己為船長，她認為自己屬船員，船長有要求和指示，在一個船上，作為船員應跟從指示做事，有責任做好工作。



（圖左）甯漢豪表示，曾思考考辭職，但須按特首指示。（梁鵬威攝）

甯漢豪表示，作為政治任命團隊一員，在特首領導下的團隊工作，「個人考慮而非最重要」，特首要求一日尚在自己崗位，就全力以卦改革，依從特首指示做好工作。至於曾否主動向特首李家超請辭，甯漢豪未有正面回應。

財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸被問到，為何房屋局長何永賢昨日沒有與其他官員一同鞠躬道歉。他表示，由昨天開始房屋局為自己接手，又著記者查看何永賢的聲明。

問到黃偉綸作為何永賢的上司為何沒有考慮與對方一同辭職，黃偉綸表示，特首李家超昨日表明兩個清晰的指令，一是要求大家留在現有的崗位，二是不要令事情再發生。他認為對方已向公眾清晰解釋，自己支持對方的決定。