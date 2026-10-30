宏福苑報告｜ICU古小平劉嘉敏去向？楊何蓓茵：已調部門其他位置

宏福苑火災獨立調查委員會報告昨日公布，報告指出房屋局獨立審查組（ICU）責任最大，亦點名多個公務員，包括高級屋宇保養測量師古小平，和屋宇保養測量師劉嘉敏。二人名字於今年3月已從政府電話簿「消失」，政府發言人曾指尊重私隱，不便提供個別僱員資料。



公務員事務局局長楊何蓓茵今早接受電台訪問時透露，相信部門已將相關人員調往部門其他位置。



房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平。（資料圖片）

目前被點名的兩名ICU人員已不在政府通訊錄中，分別是高級屋宇保養測量師古小平，和屋宇保養測量師劉嘉敏。(詳見另稿)

楊何蓓茵回應指，相信部門已將相關人員調往部門其他位置。她續指，現行機制下，若公務員被調查或拘捕但未被正式檢控，可被扣半薪或全薪停職。政府目前正在修訂《公務人員（管理）命令》，預計今年內生效，屆時即使在調查期間的全薪停職階段，當局亦可扣減涉事人員最多五成薪金。

目前未收任何人請辭

政府將啟動部門首長責任制下行政責任兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會調查40至50名政府人員，共約見100人，預計三個月內完成工作，涉事官員若退休可不發退休金。

被問到若涉事公務員在調查期間選擇辭職或退休，楊何蓓茵表示，根據《退休金條例》，若有證據顯示公務員離職是為了逃避紀律處分，當局有權扣起、扣減甚至剝奪其退休金。專責委員會將按個案的實際情況，評估離職原因是否屬合理，如早有移民計劃，抑或意圖逃避責任。她又透露，目前未收到有任何人請辭。