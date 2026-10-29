宏福苑報告｜點名缺失四部門一文看清　李家超稱三個月內行政問責

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處均被指在監管相關火警風險的責任和承擔上有不足和缺失，行政長官李家超於記者會上表示，決定啟動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，根據公務員敍用委員會調查規例，轉介公務員敍用委員會進行調查，三個月內完成。李家超提到，相信今次調查對象的數目不少，按報告受查人員會有40至50人，要接見的人員包括證人會更多。



宏福苑獨立委員會調查報告。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（黃寶瑩攝）

房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處有決失

李家超於記者會表示，獨立委員會報告詳細指出房屋局獨立審查組、屋宇署、消防處、及勞工處，在監管與宏福苑工程相關火警風險上有不足及缺失，決定啟動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，根據公務員敍用委員會調查規例，轉介公務員敍用委員會進行調查，三個月內完成。

他說，調查職能範圍包括兩方面，其一是為四部門有關人員的個人責任展開搜證調查，了解當中有否失職、有否違反相關部門規定、以及有否違反公務員守則及公務員管理有關規定；其二是按搜集到的證據及事實，針對失職或缺失的人員，按相關部門規定和規例，公務員管理命令及公務員紀律規例等相關規例，建議應採取的紀律行動和行政處分。

李家超指，相信今次調查對象的數目不少，按報告受查人員會有40至50人，要接見的人員包括證人會更多。

李家超：相關人員沒履行以人為本公務員信念及以結果為目標施政理念

他在問答環節也一度表示，就四個部門的不足及缺失，感到非常失望，因這些人員沒履行「以人為本」的公務員信念、以及「以結果為目標」的施政理念，所以公務員事務委員會將進行調查。他及後另引述獨立委員會報告指雖然四個部門有不足和缺陷，但報告同時肯定了許多公務員勤奮盡責，始終將公眾利益放在首位。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代，包括行政長官李家超。（黄寶瑩攝）

11月內會成立公營房屋樓宇管制組取代房屋局ICU

除卻針對四部門有關人員啟動行政問責，李家超也公布多項改革措施，包括11月內會成立公營房屋樓宇管制組，取代房屋局ICU，管制組將成立項目專責團隊，安排專員主動聯繫法團，從居民角度出發，以一站式溝通與服務，為居民提供協助。

屋宇署明年首季起架構重組

屋宇署也會在明年首季起架構重組，包括在頂層設兩個署，分別監管新建及現行樓宇，並會改革驗樓分組安排，以10組劃分，並推行區長制，由區長負責區內驗樓執管。每區區長也會成立跨部門小組，與房屋局、勞工處、消防處就當局強制檢樓及項目定期開會。

此外，政府也會按委員會建議成立跨部門中央數據系統，整合各部門現時各自整理的數據，讓不同部門互相分享、巡查、違規、處分及定罪的記錄，相互比對資料及風險訊息，資訊共享，讓各部門掌握更全面資訊，加強跨部門預警及監察。