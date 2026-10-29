宏福苑報告｜設「樓宇維修支援及服務局」反圍標　政府2015年反對

宏福苑大火獨立委員會報告10月29日公開，政府表示要打擊圍標，將成立「樓宇維修支援及服務局」，提供獨立、可靠和專業的維修支援和服務；又設「預審名單」，亦要修例將圍標刑事化。

強制驗樓、樓宇維修衍生的圍標問題一直備受詬病 ，2015年廉政公署統計，四年內有3,800宗樓宇管理及維修的貪污投訴，但發展局拒絕成立獨立機構監管樓宇維修事宜，認為會難以介入及轉嫁成本，又指維修保養私人樓宇、招標、聘顧問及承建商是業主的責任。



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2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者。（黃寶瑩攝）

港府對成立獨立機構打擊圍標說法改變 2015年11月 2026年10月 署理發展局局長馬紹祥：不適宜成立獨立監督機構打擊圍標。 行政長官李家超：成立「樓宇維修支援及服務局」打擊圍標。 理由： 1. 與警方、廉政公署、競委會職能重疊。 2. 無可避免增加開支，轉嫁小業主。 3. 維修保養、招標是業主責任。 職能： 1. 指派驗樓顧問。 2. 代辦招標、評標。 3. 承擔協助業主監督工程主體責任。 4. 如大幅修改工程範圍或費用，須交報告。

「樓宇維修支援及服務局」將獨立、可靠、專業

特首李家超在記者會上表示，接納報告建議，成立「跨部門特遣隊」打擊圍標，並成立「樓宇維修支援及服務局」，提供獨立、可靠和專業的維修支援和服務，並部署接管所有由市區重建局提供的有關服務。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者。發展局局長甯漢豪介紹新成立的「樓宇維修支援及服務局」。（黃寶瑩攝）

發展局局長甯漢豪介紹新成立的「樓宇維修支援及服務局」，表示有四大職能：

（一）會預早代辦招聘一定數目的驗樓顧問，可指派給業主驗樓，無須再為個別項目另行招標；

（二）就委聘工程監督顧問和負責施工的承建商，為業主代辦招標和評標，推薦最多三份標書。申領政府維修資助的業主必須從推薦標書選擇；

（三）到施工環節，監督顧問會承擔協助業主監督工程的主體責任，而樓宇維修支援及服務局則會協助業主檢視監督顧問有否按合約提供到位的服務；

（四）如施工期間須大幅修改工程範圍或增加工程費用，監督顧問須事先提交報告，以便樓宇維修支援及服務局向業主給予獨立意見。

不過圍標問題並非宏福苑大火後才觸動市民神經，而是一直困擾小市民。

李家超在記者會上亦指，2012年開始強制驗樓，制度原意是將工程安全及質素的責任明確施加在專業人士和承建商身上，但一般市民大多是無工程專業知識，容易被欺詐瞞騙。

2017年5月25日，時任發展局局長馬紹祥見記者。（資料圖片 / 余俊亮攝）

四年數千宗樓宇貪污投訴

廉政公署自2011至2015年9月，已收到3,800宗樓宇管理及維修的貪污投訴。2015年有政黨建議，政府改善涉及法定命令的樓宇維修工程的流程，成立獨立的監督機構，並由該機構委派認可人士擔任前期工程顧問，聯同獨立會計師負責招標事宜，然後再由法團一併委聘工程公司和監管工程的認可人士，以打擊圍標行為。

回應設獨立機構協助小業主 馬紹祥：不適宜

當時署理發展局局長馬紹祥，在立法會上回應，指出並不適宜，理由是圍標往往牽涉不同方面的不當或違法行為，已有警方、廉政公署及競爭事務委員會調查及執法，不另設獨立機構可避免職能重疊；獨立機構亦難以介入業主間的爭議。

另一個理由是獨立機構無可避免會涉及行政開支，業界很可能會將費用轉嫁業主，令維修工程成本上升。

馬紹祥亦指，維修保養私人樓宇，包括進行所需的招標和委聘顧問和承建商的工作，是業主的責任。

陳恒鑌：成本九牛一毛 圍標千萬被白袋走

當年提出質詢的民建聯立法會議員陳恒鑌回應指：「不成立專責部門是因為價錢貴，怕會影響工程。這些價錢其實是九牛一毛，圍標涉及千多萬元給人白白袋走。」

何俊仁：反智答案

民主黨立法會議員何俊仁亦斥馬紹祥的說法：「這些是反智的答案。你現在破案破不了，我們了解困難，但我要求你協助市民。」

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