APEC｜陳茂波：外賓認同港市面氣氛活躍 料深圳峰會期間樂意訪港
亞太經合組織（APEC）財政部長會議日前順利在港閉幕，並發布《2026年APEC財長聯合聲明》及《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》等成果文件。財政司司長陳茂波今（25日）在電台節目表示，APEC財長會在香港舉行有多方面意義，外賓普遍正面評價本港市面氣氛活躍，相信資產市場回穩後，本港經濟表現有望進一步提升。APEC領導人非正式會議下月會在深圳舉行，他估計外賓除了會到深圳外，亦樂意來港，希望藉此向他們好好宣傳香港。
財政司司長陳茂波在商台節目《政好星期天》中表示，在複雜的地緣政治下，各國的政治立場不同，發展階段及需要亦不同，但秉持求同存異、互相尊重的精神，盡量找到可合作的空間，並舉例指，若部份國家需要提升基建，香港有專家可以提供協助。他又提到，包括美國在內的不同經濟體官員均積極發言交流，維持建設性溝通。
陳茂波指，APEC在香港舉行有多方面意義，部份發展中國家發展基建項目時，需要投資及專業服務，並期望打入內地市場，便可與香港合作進行融資，相信能為本港專業服務提供新機遇。他提到，有外資企業期望進入內地市場，亦有內地企業正積極「出海」走向國際，能與香港在金融、科技等多方面合作。
料本港經濟表現有望進一步提升
陳茂波指出，出席APEC的外賓普遍正面評價本港市面氣氛活躍。他引述數據指，本港零售業已連升16個月，每月按年錄得約5%至6%增幅；餐飲業壓力漸見受控，商業物業租金亦止跌。陳茂波相信，資產市場回穩後，本港經濟表現有望進一步提升，當前最重要的是鞏固經濟向好勢頭，抵禦外圍波動與衝擊。
APEC領導人非正式會議下月會在深圳舉行，陳茂波指，香港會配合國家政策，估計外賓除了會到深圳外，亦樂意來港，希望藉此向他們好好宣傳香港。
財經事務及庫務局局長許正宇則在無綫電視節目《講清講楚》中表示，在全球政經變局下，香港發揮作為區域合作促成者的角色與軟實力。他指出，香港作為國際金融中心「不只有金融」，金融支撐背後亦涉及法律、會計主要服務等，形容本港是「綜合性專業服務中心」。他續指，亞洲地區彼此間的貿易在疫情後增多，香港的第二大貿易夥伴是東盟，雙方貿易往來不一定要使用美金，希望透過此次開會與商界做好溝通，特別是人民幣國際化方面。