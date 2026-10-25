APEC｜陳茂波：外賓認同港市面氣氛活躍　料深圳峰會期間樂意訪港

亞太經合組織（APEC）財政部長會議日前順利在港閉幕，並發布《2026年APEC財長聯合聲明》及《亞太地區數字基礎設施融資政策聲明》等成果文件。財政司司長陳茂波今（25日）在電台節目表示，APEC財長會在香港舉行有多方面意義，外賓普遍正面評價本港市面氣氛活躍，相信資產市場回穩後，本港經濟表現有望進一步提升。APEC領導人非正式會議下月會在深圳舉行，他估計外賓除了會到深圳外，亦樂意來港，希望藉此向他們好好宣傳香港。



2026年亞太經合組織（APEC）財政部長會首次在香港召開，與會的成員經濟體和國際組織代表合照。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波在2026年亞太經合組織（APEC）財長會全體大會第一節致辭。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波在商台節目《政好星期天》中表示，在複雜的地緣政治下，各國的政治立場不同，發展階段及需要亦不同，但秉持求同存異、互相尊重的精神，盡量找到可合作的空間，並舉例指，若部份國家需要提升基建，香港有專家可以提供協助。他又提到，包括美國在內的不同經濟體官員均積極發言交流，維持建設性溝通。

陳茂波指，APEC在香港舉行有多方面意義，部份發展中國家發展基建項目時，需要投資及專業服務，並期望打入內地市場，便可與香港合作進行融資，相信能為本港專業服務提供新機遇。他提到，有外資企業期望進入內地市場，亦有內地企業正積極「出海」走向國際，能與香港在金融、科技等多方面合作。

料本港經濟表現有望進一步提升

陳茂波指出，出席APEC的外賓普遍正面評價本港市面氣氛活躍。他引述數據指，本港零售業已連升16個月，每月按年錄得約5%至6%增幅；餐飲業壓力漸見受控，商業物業租金亦止跌。陳茂波相信，資產市場回穩後，本港經濟表現有望進一步提升，當前最重要的是鞏固經濟向好勢頭，抵禦外圍波動與衝擊。

APEC領導人非正式會議下月會在深圳舉行，陳茂波指，香港會配合國家政策，估計外賓除了會到深圳外，亦樂意來港，希望藉此向他們好好宣傳香港。

10月20日，2026年亞太經合組織（APEC）財長會在香港揭幕，香港金融管理局和亞太經合組織商貿諮詢理事會同場舉行專題研討會，財經事務及庫務局局長許正宇為研討會致歡迎辭。（政府新聞處圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇則在無綫電視節目《講清講楚》中表示，在全球政經變局下，香港發揮作為區域合作促成者的角色與軟實力。他指出，香港作為國際金融中心「不只有金融」，金融支撐背後亦涉及法律、會計主要服務等，形容本港是「綜合性專業服務中心」。他續指，亞洲地區彼此間的貿易在疫情後增多，香港的第二大貿易夥伴是東盟，雙方貿易往來不一定要使用美金，希望透過此次開會與商界做好溝通，特別是人民幣國際化方面。