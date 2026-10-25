引進辦首六批企業投資283億元　陳茂波：聘逾1萬人較預期多34%

引進重點企業辦公室上周公布第七批18間企業來港，當中一半非內地公司，多間市值或估值超過1,000億港元。財政司司長陳茂波今日（25日）表示，截至今年九月底，首六批企業投資283億港元，較預期多30%；聘用人數超過10,300人，較預期高34%，反映企業對香港的信心，正逐步體現在實質經濟。至今累計142間企業落戶或擴展在港業務，預計未來數年帶來約840億港元投資，創造約27,000個職位。



引進重點企業辦公室上周公布第七批18間企業來港，當中一半非內地公司，多間市值或估值超過1,000億港元。(陳茂波網誌)

首六批企業使用商業及工業樓面增逾50%

陳茂波在網誌表示，首六批企業使用的商業及工業樓面已達283萬平方呎，較去年三月增加超過50%，反映投資落地帶來的實際空間需求。政府近日建議向新田科技城有限公司注入100億元起始資金，加快土地平整和首階段產業設施建設，為更多科研和產業項目創造發展條件。

他說，與來港企業談得最多的，除了投資，就是人才。企業帶着資金和技術來港，能否扎根發展，關鍵在於能否找到合適的人才，組建團隊，持續研發和拓展業務。他說，企業需要的不只是個別領域的專才，更是能貫通研究、工程、成果轉化和業務管理接通的團隊。前六批企業中，約70%在港設立全球或區域總部，近90%設立研發中心，帶來的不只是資金和就業機會，更有決策、研發和業務統籌等功能。他認為這些高增值環節在港集聚，正是將企業投資轉化為香港長遠競爭力的關鍵。

引進重點企業辦公室上周公布第七批18間企業來港，當中一半非內地公司，多間市值或估值超過1,000億港元。財政司司長陳茂波表示，截至今年九月底，首六批企業投資283億港元，較預期多30%。(陳茂波網誌)

新能源企業計劃三年內設逾萬個電動車充電位

新一批企業的發展計劃，也展現落戶香港帶來的實質效益。陳茂波指有新能源企業計劃三年內在港建設超過10,000個電動車充電位，支持綠色運輸的發展；一間來自韓國的醫療人工智能企業，則將與本地大學和醫院合作，驗證可提前數小時預警病人病情惡化的系統。他說，重點企業對本港生物醫藥發展的帶動作用，尤其值得留意：企業帶來研發和應用需求，大學和醫院提供科研實力、臨床場景和專業知識，參與人員亦從中累積經驗，認為這些合作正是企業投資轉化為本地創新能力的明證。

新一批企業亦包括來自瑞士和深圳的黃金精煉企業，計劃在港發展黃金精煉、儲存及交易等業務，陳茂波表示有助完善香港的黃金產業鏈，促進相關交易生態圈的發展。