手球中超總決賽｜港隊險勝安徽奪季　羅淑佩觀戰：興奮到不得了

男子手球港隊今日（1日）在中超聯賽以29:28險勝安徽，奪得季軍。文化體育及旅遊局局長羅淑佩於社交平台撰文表示，當時在馬鞍山體育館現場觀戰，與全場1,000多位球迷叫破喉嚨、拍爛手掌，興奮到不得了；又說賽後知道隊長謝永輝打完今場賽事便會退役，對謝永輝能以勝利為生涯劃上完美句號感到開心。



男子手球港隊今日在中超聯賽以29:28險勝安徽，奪得季軍。羅淑佩賽後與球隊及球迷合照。（羅淑佩FB）

羅淑佩指，去年全國運動會期間認識了手球港隊，一年來看了他們不同的比賽，包括全運會歷史性得到第四名，又在名古屋看他們在亞運的比賽。一年下來，她形容球隊拼勁、熱血如初，只是越來越親切，感覺非常好。

港隊曾在去年全運敗予安徽，但羅淑佩形容球隊今日表現極為出色，防守十分嚴密。她「點名」指龍門梁嵐熹尤其神勇，救了不下七、八球。她亦說球隊進攻既有耐性，又銳利多變，隊長謝永輝和連潤滔狀態大勇，助港隊險勝安徽。她指自己和全場1,000多位球迷叫破喉嚨、拍爛手掌，興奮到不得了。

賽後她才知道謝永輝打完今場便會退役，她表示對謝永輝能以勝利為生涯劃上完美句號感到開心。她相信球迷和自己一樣都會捨不得隊長，但亦相信他不會離手球而去，只是在不同的崗位繼續推動香港手球發展。