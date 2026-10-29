宏福苑報告｜曾任房屋局常秘　羅淑佩被問有否責任：我自己無補充

大埔宏福苑火災獨立委員會調查報告今日（29日）公開，房屋局獨立審查組在報告中被點名批評在政府部門中要負最大責任。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在宏福苑大維修期間，曾任房屋局常任秘書長，她今日出席活動時，被問到覺得自己有否責任時，指行政長官已在今日記者會交代相關問責，她本人「無補充」。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（湯致遠攝）

我諗今日行政長官已經喺記者會講得好清楚，整個政府同埋幾方面問責，咁我自己無補充。 羅淑佩被問自覺宏福苑大火有否責任

政府周四 （29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告。（勞顯亮攝）

獨委會報告點名房屋局ICU六大缺失

獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告，點名屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU）有六大缺失，作為主要負責監督大維修工程的部門，無妥善履行監督職責、過於依賴專業人士誠信、監管制度鬆散、缺乏危機意識等，涉系統性及多層次問題。兩部門明知專業人士與註冊承建商之間有潛在合謀風險，卻無任何有效監管，「容許這樣鬆散的工程監管制度存在，實在令人不安」。

報告又指，ICU無妥為處理投訴和調查，亦無妥善及認真地履行規管職責，應負上較大責任。如職員嚴肅看待其職責，有可能已消除宏福苑的部份火警危險，減少罹難人數。

ICU隸屬房屋局常秘辦公室

獨立審查組（ICU）直接隸屬房屋局常任秘書長辦公室，其職責是要對房委會所發展的已售物業，按照《建築物條例》作監管，例如在居屋屋苑大維修，ICU需就相關工程是否合規作審批。