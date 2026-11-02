李家超明起訪問北京上海　出席京港經濟洽談會及進博會

行政長官李家超明日（11月3日）前出訪北京和上海，其間將出席第二十九屆北京・香港經濟合作研討洽談會和第九屆中國國際進口博覽會。



今年3月，李家超在香港北京高校校友聯盟舉行的座談會為優秀在京港生獲獎者頒發證書。

周三在京港洽談會開幕式致辭

李家超表示，香港持續深化與內地交流合作，通過參與和支持京港洽談會和進博會，可推廣香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，進一步鞏固香港作為內地企業「走出去」和外國企業「走進來」的雙向平台，共同開拓更多新機遇。

訪京期間，李家超將與北京市官員會面，並於周三（11月4日）出席京港洽談會開幕式和致辭。今年京港洽談會的主題為「揚帆十五五、京港共未來」，推動兩地深化實務合作、推動京港優勢互補，共同把握國家「十五五」規劃新機遇。

去年11月5日，行政長官李家超巡視第八屆進博會香港展區。（李家超facebook）

周四出席第九屆進博會開幕式

訪問上海期間，李家超將於周四（11月5日）出席第九屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，參觀香港展區和香港企業展位，並於虹橋國際經濟論壇香港分論壇致辭。他亦會與上海市官員會面，深化滬港合作。

李家超將於周五（11月6日）返港。他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。