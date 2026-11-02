李家超明起訪問北京上海 出席京港經濟洽談會及進博會
撰文：文維廣
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行政長官李家超明日（11月3日）前出訪北京和上海，其間將出席第二十九屆北京・香港經濟合作研討洽談會和第九屆中國國際進口博覽會。
周三在京港洽談會開幕式致辭
李家超表示，香港持續深化與內地交流合作，通過參與和支持京港洽談會和進博會，可推廣香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，進一步鞏固香港作為內地企業「走出去」和外國企業「走進來」的雙向平台，共同開拓更多新機遇。
訪京期間，李家超將與北京市官員會面，並於周三（11月4日）出席京港洽談會開幕式和致辭。今年京港洽談會的主題為「揚帆十五五、京港共未來」，推動兩地深化實務合作、推動京港優勢互補，共同把握國家「十五五」規劃新機遇。
周四出席第九屆進博會開幕式
訪問上海期間，李家超將於周四（11月5日）出席第九屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，參觀香港展區和香港企業展位，並於虹橋國際經濟論壇香港分論壇致辭。他亦會與上海市官員會面，深化滬港合作。
李家超將於周五（11月6日）返港。他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。