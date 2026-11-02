法律周2026｜國際私法協會聯絡辦落戶香港　李家超：鞏固合作關係

律政司年度旗艦活動「香港法律周2026」，今日（11月2日）起一連五日在會展舉行，由「國際統一私法協會百年慶典亞太區域會議開幕典禮」揭開序幕。行政長官李家超表示，歡迎國際統一私法協會亞太地區聯絡辦公室落戶香港，形容這對香港以至整個亞太地區具里程碑意義，進一步鞏固香港作為國際法律樞紐及爭議解決服務中心的地位。



11月2日，「香港法律周2026」開幕，同場舉行國際統一私法協會亞太區聯絡辦公室開幕典禮。（政府新聞處）

李家超：香港位處亞洲心臟 是設立聯絡處理想地點

李家超在典禮上致辭，指出國際統一私法協會致力加強國際私法和商法的法治建設，在減少貿易、投資及跨境合作的法律障礙上擔當重要角色，而香港位處亞洲心臟地帶，是設立聯絡處的理想地點。

李家超表示，香港的法律及爭議解決架構與國際高度接軌並獲國際認可，將繼續致力吸引全球組織和人才，推動國際法律合作，並發揮香港作為連繫東西方的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

行政長官李家超出席「香港法律周2026」。（政府新聞處）

法律周一連五日舉行 李家超：有助深化區域與跨界別合作

為期五天的法律周將舉行多場對話與交流，李家超形容，它們有助深化區域及跨界別合作，而國際統一私法協會在香港設立聯絡辦，展示了亞太地區在國際統一私法協會工作中的重要性，定必深化雙方合作。

李家超衷心感謝國際統一私法協會對香港的長久信任，以及國家尤其商務部的大力支持。他說，深信聯絡處的成立將進一步鞏固香港與國際統一私法協會長期合作關係，成為推動整個亞太地區深入交流的催化劑。