大灣區科學論壇廣州揭幕　李家超：香港將建國際創科中心

11月1日，由粵港澳三地政府共同主辦的2026年大灣區科學論壇在廣州南沙舉行。開幕式上，香港行政長官李家超發表視像致辭，他強調，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將主動對接國家「十五五」規劃，發揮「一國兩制」下內聯外通優勢，推動科技與產業創新融合。大會發布了《顛覆性技術前瞻2026》報告，啟動國家「十五五」研發計劃中的「粵港澳大灣區國際科技創新中心重點專項」。



11月1日，由粵港澳三地政府共同主辦的2026年大灣區科學論壇在廣州南沙舉行。（廣東新聞聯播）

11月1日，由粵港澳三地政府共同主辦的2026年大灣區科學論壇在南沙舉行。（香港01）

2026年大灣區科學論壇開幕式在南沙舉行，香港特首李家超發表視像致辭。（香港政府）

李家超：銜接國家戰略 打造國際創科中心

李家超表示，國家「十五五」規劃明確提出深化粵港澳大灣區建設，強化科技創新規則與機制對接，支持香港建設國際創新科技中心，並打造國際高端人才集聚高地。

李家超指出，香港政府於今年9月公布了《香港第一個五年規劃》，主動全面對接國家「十五五」規劃。規劃訂明，香港在2030年後將基本建成立足大灣區、輻射全國、聯通世界的國際創科中心，並充分善用香港世界一流院校的科研實力，建構科技創新與產業創新深度融合的新格局。

李家超強調，香港具備高度國際化、市場化的營商環境，實行普通法制度並與全球金融樞紐接軌，兼具簡單低稅制。香港將繼續透過專業服務，為大灣區創科企業提供投融資及「出海」服務，推動國家創新科研成果轉化落地，進一步對接國際市場。

11月1日，由粵港澳三地政府共同主辦的2026年大灣區科學論壇在南沙舉行。（香港01）

共建未來產業鏈協同機制

李家超提到，香港善用河套深港科技創新合作區「一河兩岸」、「一區兩園」的獨特地理與政策優勢。目前河套香港園區已吸引超過120家創科企業及機構進駐，將與相鄰的新田科技城形成上中下游協同發展，深度融入大灣區產業供應鏈。

在推動新型工業化方面，李家超透露，香港特區政府正與廣東省探討共商行動計劃，並將按照「合作研發、協同轉化、共享發展」的原則，與深圳市攜手建立產業創新平台，共同構建面向未來的產業鏈協同機制。

李家超最後指出，面對新一輪科技革命和產業變革加速突破，香港將繼續發揮獨特優勢，以金融活水，引流資金、人才和科創資源，助力大灣區高質量發展。

廣東省委書記黃坤明致辭。（廣東新聞聯播）

黃坤明：粵將深化港澳對接，加快融合創新步伐

開幕式上，廣東省委書記黃坤明表示，建設粵港澳大灣區是總書記習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。今年適逢國家「十五五」規劃開局之年，人工智能（AI）正牽引新一輪科技與產業革命，重塑發展引擎。廣東將以「走在前、作示範、挑大樑」的擔當，緊緊抓住AI發展新浪潮，從四大維度推進大灣區國際科技創新中心建設。

他稱，接下來將向科技高峰攀登，完善基礎研究系統佈局，增強原始創新硬實力，構築戰略科技力量的集群優勢；深耕產業深處，強化企業創新主體地位，打造多元應用場景並推出靶向支援政策，加速將科研成果轉化為實質生產力；深化改革對接，加快構建區域創新共同體，加強與港澳規則銜接、機制對接，促進跨境創新要素高效流動，推動科技任務、平台與成果共擔共建共用；擁抱全球合作，主動融入全球創新網絡與科技治理，打造一流開放營商環境。

黃坤明表示，歡迎全球科學家、企業家及青年才俊選擇灣區、深耕廣東，期待與各界嘉賓在即將於深圳舉行的APEC會議再度聚首，攜手推動粵港澳大灣區向科學進軍。

另外，澳門特區行政長官岑浩輝亦出席開幕式並致辭。

澳門特區行政長官岑浩輝致辭。（廣東新聞聯播）

大會發布《顛覆性技術前瞻2026》報告，啟動「十五五」國家重點研發計劃「先進生物治療技術重點專項」「粵港澳大灣區國際科技創新中心重點專項」，並上線粵港澳大灣區科技成果對接轉化樞紐平台。粵港澳三地相關部門與高校就協同創新聯合資助進行簽約、中國科學院亦與廣東省簽署多項重大科技項目合作協議。