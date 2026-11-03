黃之鋒承認勾結外國勢力案　將於今日判刑

前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃被控1項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)，黃早前已承認控罪，根據司法機構網頁，法官譚耀豪將於今日（11月5日）就黃之鋒的案件判刑。高等法院前日已開始有人在法院外排隊輪候旁聽席。



被告黃之鋒，29歲，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身份不詳的人士，串謀請求外國或境外機構、組織或人員，對特區政府或中華人民共和國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

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黃之鋒目前正因「35+」顛覆國家政權案服刑，他在該案判囚 4 年 8 個月，原定於2027年1月獲釋。

黃之鋒將於2026年11月5日在高等法院判刑。（余俊亮攝）

2026年11月3日傍晚，已有約十人在高等法院外輪候旁聽席。(陳曉欣攝)