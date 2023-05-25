黃之鋒轉發開槍警資料囚3月　官指黃具影響力須判監　另付訟費5萬

前香港眾志秘書長黃之鋒涉於2020年在其Facebook專頁，轉載一條有關西灣河開槍案警員的連登帖文連結，內文公開開槍警及其妻女的照片，並寫有「我哋老豆係殺人犯」等。律政司指黃違反法庭先前頒下的禁制令及匿名令，民事控告黃藐視法庭罪，黃早前承認責任，上月被判囚3個月。高院法官高浩文今（25日）頒布判刑理由，指黃具有不少追隨者，擁有顯著影響力，認為本案屬同類案件中最嚴重之列，須判即時監禁。另下令黃付5萬訟費。



原告為律政司，被告黃之鋒（26歲）。

黃發布資料能造成較大傷害

法官指，黃作為一名公眾人物，有著不少追隨者及顯著影響力，這類人發布資料能夠造成較大傷害，法庭必須予以更大防範。針對辯方稱黃無意引起連登上的留言，法官反駁以當時社會氛圍而言，黃抱有這種想法實屬「天真」，直言這類帖文只會令敵對情況升溫。

缺乏警覺性非有力求情因素

法官又言，黃稱他對其轉載的連結內容不知情，但社交媒體操作簡易，透過「幾個點擊及按鈕」便可發文，令人忽略發文可帶來廣泛持久的影響，缺乏警覺性並非有力的求情因素，再者，起底目的旨在鼓勵針對特定人士的騷擾，或會造成「漣漪效應」。

接納黃現時心態已轉變

法官考慮黃在較早時間承認責任，接納他現時心態上已有轉變，並且意識到其行為不當，不過從黃的地位和情況來看，本案是同類違禁制令的案件之中，屬最嚴重的一類，認為即時監禁合適。律政司原本要求黃支付逾22萬元訟費，但法官考慮檢控延誤等因素，認為黃只需承擔5萬元。

案件編號：HCMP585/2022