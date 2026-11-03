圍標隱蔽難查　議員倡學公屋打濫「篤灰有獎」　助搜情報

大埔宏福苑大火揭示，樓宇維修工程圍標情況嚴重。政府早前提出多項措施應對，包括將樓宇維修圍標刑事化、成立「聯合特遣隊」等。立法會今日（3日）舉行聯席會議討論相關措施，有議員指圍標屬隱密個案，參與團伙往往缺乏動機「爆料」，建議參考打擊濫用公屋的做法，設立「篤灰有獎」制度，以便政府收集情報。



保安局局長鄧炳強表示，特遣隊將會採用更多手段，包括跟蹤、截聽、派臥底等方法，以及早辨認出圍標集團。他又稱，特遣隊成員涵蓋廉署及警隊，相關部門本身已設有線人費及特別職務費用；至於會否額外設立舉報獎金，他表示現階段會先處理好行動安排，其後再考慮相關細節。



樓宇維修圍標刑事化 設「聯合特遣隊」打擊

立法會保安事務委員會及經濟發展事務委員會今日舉行聯席會議。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，建議修訂《競爭條例》，包括將樓宇維修圍標刑事化、優化民事制度，及加強競委會為市場研究搜集資料的能力，目標明年4月在立法會通過；保安局局長鄧炳強表示，政府將成立打擊樓宇維修工程圍標的「聯合特遣隊」，成員包括警務處、廉署及競委會，會綜合各部門的執法權力主動出擊。

鄧家彪倡「篤灰有獎」 助政府收集情報

會上，工聯會議員鄧家彪表示，既然當局認為圍標屬隱密個案，而由於參與者在事件中均有得益，圍標團伙往往缺乏動機「爆料」。他建議，政府可效法打擊濫用公屋的做法，設立「篤灰有獎」制度，以便政府收集情報，同時令不法集團內部互相猜忌，「佢都唔知邊個信得過」。

鄧炳強：先處理好行動安排 再考慮其他細節

鄧炳強指，「聯合特遣隊」包含廉署及警隊，而上述部門本身已設有線人費及特別職務費用，未來會沿用過往的機制。至於會否額外設立舉報獎金，他表示現階段會先處理好行動安排，其後再考慮其他細節。

民建聯立法會議員陳學鋒。（資料圖片）

陳學鋒關注特遣隊有何特殊能力

民建聯港島西議員陳學鋒表示，圍標並非新事物，過去多年來在社會上時有發生。他關注「聯合特遣隊」與現時政府內部聯合行動有何分別，並問到特遣隊有何特殊能力，能發揮比現時更強的職能。

採用更多手段應對圍標集團

鄧炳強表示，過去政府內部雖有合作，但往往只在準備採取拘捕行動前，才與其他部門展開聯合行動，令當局無法從源頭揪出圍標集團。他指，以往競爭事務委員會在沒有收到投訴的情況下無法開展調查，若各部門能及早聯合工作，便能互相引用更多資料與權力，發揮「1加1大於2」的協同效應。

他又稱，過去政府處理圍標問題時，多處於被動接收投訴，現時則以針對圍標集團為目標。執法部門會採用更多手段，包括跟蹤、截聽、派臥底及招募線人等方法，以及早辨認出圍標集團，「呢啲壞人我哋跟佢出嚟，喺佢未投標之前就拉咗佢」。

新例落實強化執法能力

他又強調，在未有新法例前，當局仍有法可依，現行法例已足以處理貪污、虛假文書等罪行，不過相信日後落實新例，將能進一步強化政府的執法能力。

林琳關注特遣隊有否足夠人手出席業主大會

「聯合特遣隊」亦會派員出席業主立案法團大會，搜集可疑情況。民建聯選委界林琳指，現時不少屋苑都會舉行業主大會，關注是否有足夠人手處理。鄧炳強稱，當局在決定是否派員出席業主大會時會按「風險為本」，例如會針對涉款龐大、情報顯示屢有黑社會參與、會議期間常有爭執鬧事，以至「肥豬肉有好多團伙睇住」的會議。