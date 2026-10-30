宏福苑｜鄧炳強：特遣隊主動查圍標　派員出席高風險樓宇法團大會

因應大埔宏福苑火災獨立調查委員會報告，政府提出多項針對樓宇維修工程圍標問題的改革措施，當中警方、廉署及競委會將成立「聯合特遣隊」打擊圍標。



保安局局長鄧炳強出席記者會時表示，特遣隊會與民政總署合作並主動調查，「唔會等人報」，例如高風險目標樓宇，會派員出席業主立案法團大會，搜集可疑情況，「 睇下有咩跡象同圍標有關。」



鄧炳強表示，特遣隊會與民政總署合作並主動調查，「唔會等人報」。(梁鵬威攝)

特遣隊不涉額外資源 現有人員負責

鄧炳強表示，政府將從修訂法例、統籌執法、前線預防入手，嚴打圍標及相關犯罪活動。針對打擊樓宇維修工程圍標，政府成立「聯合特遣隊」，由鄧炳強負責統籌。

他表示，特遣隊會與民政總署合作並主動調查，「唔會等人報」，例如高風險目標樓宇，涉及可疑黑社會活動等，會派員出席業主立案法團大會，搜集可疑情況，「 睇下有咩跡象同圍標有關。」

鄧炳強續指，特遣隊不涉額外資源，由現有人員負責，強調是理念上改變，針對圍標等及早交換情報 。他指，政府一向有採取工作針對圍標工作，現時為加大力度，「我哋針對圍標，每日都希望做好啲」，可能日後連「聯合特遣隊」都覺得不夠，「我哋每日都諗緊新招數就係去對付啲壞人」。

至於會否舉辦宏福紀念一周年活動，以及會否讓市民到現場獻花，鄧炳強指「我係無呢方面嘅資料」。

政府召開記者會交代打擊圍標措施。(梁鵬威攝)

他又強調，會優化消防安全投訴處理機制，消防處未來將承擔「兜底責任」，凡是向消防處投訴、又涉及消防安全的個案，處方都會第一時間處理，如非消防事務則會協助聯絡其他部門，若無其他部門接手則會由消防「做住先」。

商務及經濟發展局局長丘應樺亦表示，作為政治團隊，亦向災民及市民表示道歉。他指，將修訂競爭條例，涉及樓宇維修圍標刑事化，新設的圍標刑事罪行最高刑罰10年監禁，及罰款1000萬；另優化現有民事制度，將罰款提高至800萬。

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者。（資料圖片／黃寶瑩攝）

律政司司長林定國周四在記者會上宣布，當局擬修訂三條法例，正式將樓宇大型維修工程的圍標行為刑事化，範圍擴及前期籌備工作及顧問服務，一經定罪最高可判監禁10年及罰款1,000萬元，並建議賦權執法機構行使截聽、凍結資產等權力，嚴打具高度隱蔽性的圍標犯罪。

政府將修訂《競爭條例》、修改《有組織及嚴重罪行條例》、修改《有組織及嚴重罪行條例》及修訂《廉政公署條例》及適用《截取通訊及監察條例》。

鄧炳強、丘應樺，以及警務處副處長（行動）葉雲龍、廉政公署執行處處長蔡樹強和競爭事務委員會行政總裁畢仲明今午召開記者會，就宏福苑火災報告建議，交代打擊樓宇維修工程圍標措施。