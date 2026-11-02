宏福苑報告｜意見書疑揭圍標　屬意顧問無當選　三合會持械開會

大埔宏福苑獨立委員會10月29日公開調查報告，披露部份從未公開過的意見書內容，列舉部份屋苑懷疑圍標的例子。其中一份意見書稱在宏福苑，一名與三合會有連繫、其後遭廉署檢控的人士，企圖透過恐嚇，持械出席會議，但無說明詳細日期。

委員會稱，圍標及相關不當行為可能涉及多方人士，包括建築承建商、建築顧問、物管公司、中間人、樓宇管委會的委員，甚至業主本人，當中有人有三合會背景，直指「如此齷齪的業內生態已到了無法容忍的地步」，指出政府與公眾應藉此機會，為大型樓宇維修行業重塑健全的環境。



【大埔宏福苑火災・專頁】

2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開。（黃寶瑩攝）

獨立委員會成立時，邀請公眾提供圍標的資訊，收集了過千份意見書，報告列舉了幾宗來自意見書的例子。

稱三合會疑干預宏福苑決議 持械開會

一份意見書指稱一名與三合會有聯繫、其後遭廉署檢控的人士，企圖透過恐嚇及收集授權票，影響顧問及承建商的甄選過程。報告引述意見書指，當其屬意的顧問沒有獲選，該人士曾帶同持械的同黨出席會議，擾亂會議秩序。

該人其後又推薦另一家投標價遠高於市建局基準價的承建商。該份意見書進一步指稱，有人曾企圖罷免管委會成員並要求索取回佣，甚至推測其後發生的火災與勒索有關。但報告無公開人物身份、日期和其他細節。

2024年7月，宏福苑大維修已有很多糾紛，業主指責有圍標。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

《香港01》2026年1月報道，對比同由「鴻毅」為宏福苑及安基苑製仍的回標分析報告，發現顧問對同一公司的評分有明顯差異。（王海圖攝）

九龍灣得寶花園。（資料圖片）

得寶花園操控顧問分及授權票 阻聘承建商

除了宏福苑，亦列舉多區的大型屋苑。在九龍灣得寶花園，有人操控顧問評分及授權票，阻撓委聘由得寶花園業主選定的承建商「大富」。

該意見書亦提到，涉及顧問公司董事的利益衝突、倚賴顧問所提供的負面「同行評審」，該顧問正接受競委會調查，以及受大量可疑授權票左右的最終表決。

2025年美孚清麗苑全部座數同圍封，做大維修工程。工程在2026年初完成。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

清麗苑法團拖必要工程 高價請顧問

在美孚清麗苑，有意見書聲稱管委會成員多年一直拖延必要的工程，並在沒有合理理由的情況下撤回一份已完成的強制驗樓計劃報告，更以高昂費用委聘顧問公司「富邦」。

報告引述意見書指，承建商利用推廣活動取得合約 ，隨後加入「追加」項目，更把這些項目拆分為多個細項，以逃避業主審批。

旺角建煌華廈。（Google街景圖）

建煌華廈一期聘鴻毅 未曾審查或面試

有意見書對於旺角建煌華廈一期委聘顧問的不當行為表示關注。儘管市建局電子平台已篩選出六間合資格的公司管委會亦邀請了其中四間進行面試，但業主大會最終在兩名持有集中投票權的業主介入下，決定委聘鴻毅，儘管鴻毅既不在篩選名單之列，亦非報價最低的投標者。該意見書指稱鴻毅未曾接受審查或面試。

2026年10月22日，大埔宏福苑火災獨立委員會主席陸啟康（左二）、委員陳健波（右一）及歐陽伯權（左一）抵達行政長官辦公室，向行政長官李家超提交調查報告。（新聞處）

委員會：「齷齪的業內生態到了無法容忍的地步」

委員會強調由於並沒有就上述多項事宜聽取直接證據，因此沒有將公眾意見書內材料視為確實的事實裁斷，但這些資料印證了執法機構向委員會提交報告中所載的觀察。

委員會同意執法機構的觀察，認為這些圍標及相關不當行為可能涉及多方人士，包括建築承建商、建築顧問、物管公司、中間人、樓宇管委會的委員，甚至業主本人，當中有人有三合會背景。委員會直指，「如此齷齪的業內生態已到了無法容忍的地步」。政府與公眾應藉此機會為大型樓宇維修行業重塑健全的環境。

2024年9月，宏福苑管理處。當時宏福苑的管理公司是置邦（ISS）。（宏福苑居民交流群組Facebook）

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