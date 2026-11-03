李家超訪京晤北京市官員　明於京港洽談會開幕式致辭

李家超今日（3日）展開北京訪問，下午到訪北京城市副中心，並與北京市官員會面，就深化京港合作交流意見。他於會上指，北京作為國家首都，是全國的政治、文化、國際交往和科技創新中心，而香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的獨特優勢，是北京最大的外資來源地，兩地一直合作緊密；又指京港多年來透過京港合作會議機制加強交流協作，每年兩地輪流舉辦京港洽談會，是深化雙方經貿合作的平台。他明日（4日）將出席京港洽談會開幕式並致辭，隨後轉往上海訪問。



李家超今日展開北京訪問。（李家超FB）

李家超：北京城市副中心對北都發展具啓發性

李家超今日展開北京訪問，下午前往北京城市副中心，到訪副中心三大文化建築之一的北京城市圖書館，以及位於北京市委大樓的規劃展覽廳，通過沙盤模型，了解副中心城區的整體規劃、發展和文化設施建設的情況。

他指，北京城市副中心是京津冀協同發展戰略中的北京新「兩翼」之一，這布局促進更高質量發展，展現國家前瞻性和系統性的部署。香港正全速推動北都建設，副中心在整體規劃、基建配套、公共服務設施布局等方面的經驗，對香港進一步推進北都發展，具有啓發性。

李家超與北京市委書記及北京市市長殷勇會面

李家超其後與北京市委書記尹力和北京市市長殷勇會面，就深化京港合作交流。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方亦有出席。

李家超指，北京作為國家首都，是全國的政治、文化、國際交往和科技創新中心，而香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的獨特優勢，是北京最大的外資來源地，兩地一直合作緊密。

他又提到，京港多年來透過京港合作會議機制加強交流協作，每年兩地輪流舉辦的京港洽談會，是深化雙方經貿合作的平台，促進高水平互惠共贏。他期待京港繼續優勢互補、攜手共進。

李家超與北京市委書記尹力（左）會面。（李家超FB）

李家超與一眾北京官員會面。（李家超FB）

內地企業出海專班一年助逾340家內地企業

李家超在社交平台亦有撰文，當中提到他在去年《施政報告》宣布成立「內地企業出海專班」，一年間已協助超過340家內地企業在香港上市及融資、對接海外標準、取得行業認證和合規安排等，當中北京企業多達68家。在今年的《施政報告》，港府進一步提出四項措施深化出海專班工作，以鞏固香港作為內地企業「走出去」的平台。

李家超說，歡迎更多包括北京的內地企業，利用香港的國際化專業能力和高度開放的資本市場，共同開拓更多新商機；又指港府會在京港青年交流的良好基礎上，繼續拓展京港青年發展的工作，支持兩地青年把握國家發展機遇，更好融入和服務國家發展大局。

李家超明日將出席第29屆京港洽談會開幕式並致辭，隨後轉往上海訪問。