宏福苑問責｜何永賢被國務院免職　李家超：祝願事事順遂生活健康

撰文：潘耀昇
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國務院今日（3日）根據特首李家超的建議，免去何永賢的房屋局局長職務。李家超之後發文列出何永賢在任時的成績，又祝願她事事順遂、生活健康。

宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片）

國務院根據李家超建議　免去何永賢職務

新華社今日（3日）報道，國務院依照《基本法》的有關規定，根據李家超的建議，決定即日起免去何永賢的房屋局局長職務。何永賢1992年加入政府，2020年起出任建築署署長，2022年獲任命為房屋局局長。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

李家超隨後表示，何永賢致力履行行政長官的指示，包括興建約30 000個簡約公屋單位、縮短公屋綜合輪候時間由6.1年降至4.8年、有效打擊濫用公屋，並制定《簡樸房條例》有序取締住宅樓宇劣質劏房等。

她今日正式離任，我祝願她事事順遂，生活健康。
李家超
何永賢。（湯致遠攝）

何永賢辭職承擔政治責任　李家超：火災不涉局長犯錯

奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，相隔近一年後，上周有問責結果。何永賢上周三（28日）向李家超請辭，李家超翌日（29日）宣佈何永賢辭職當天起生效。他說考慮到大火發生在宏福苑，是房屋局轄下房屋署獨立審查組的負責管轄範圍，雖然火災並不涉及房屋局局長個人犯錯，房屋局局長應承擔政治責任。

李家超率7官員就宏福苑事件鞠躬道歉。（黄寶瑩攝）

李家超引述何永賢表示願意承擔政治責任，接受她的請辭，由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局局長。

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