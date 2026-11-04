京港合作｜李家超：用好香港角色　全方位賦能企業出海

行政長官李家超今日（11月4日）在北京出席第29屆北京・香港經濟合作研討洽談會開幕式，他在致辭時提出，京港兩地應推進金融雙向開放、深化創科聯動，並且用好香港角色，全方位賦能企業「出海」。



行政長官李家超在第29屆北京、香港經濟合作研討洽談會開幕式上致辭。（政府新聞處）

李家超出席第29屆京港洽談會 提三個重點方向

京港洽談會自1997年香港回歸以來開始舉辦，每年由北京與香港輪流主辦。今屆洽談會以以「揚帆十五五、京港共未來」為主題。李家超表示，京港兩地順勢深化協同，正當其時。他就京港未來進一步加強合作，共謀發展，提出三個重點方向：

第一，推進金融雙向開放，為經濟轉型注入蓬勃動能；第二，深化京港創科聯動，共築國際高端人才集聚高地；第三，用好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，全方位賦能企業「出海」。

京港聯手推動商業化 全球拓展中華文化

李家超特別提到，香港特區政府的「內地企業出海專班」自去年成立以來，已協助超過340家內地企業，包括超過60家北京企業在香港融資、對接海外標準、取得行業認證和合規安排等。

行政長官李家超在第29屆北京、香港經濟合作研討洽談會開幕式上致辭。（政府新聞處）

李家超指出，國家地大物博，有能力「出海」的不只於科技與產業，更包括文化與軟實力。北京市文物局與香港貿發局正聯手推動北京優質文博的知識產權與高精度數字化技術，對接香港國際授權平台，以商業化模式助力中華文化藝術拓展全球市場。

他強調，香港將繼續積極服務國家所需，與北京攜手共進，把京港合作的豐碩成果，轉化為高質量發展的新動能，共同為國家高水平對外開放作出新的更大貢獻。

李家超與北京市委書記尹力（左）會面。（李家超FB）

李家超在昨日下午抵達北京，隨即到訪北京城市副中心，並與北京市官員會面，就深化京港合作交流意見。他將在今日稍後轉往上海，出席明日開幕的第九屆進博會暨虹橋國際經濟論壇。