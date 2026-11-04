圍標｜議員倡「智方便」設電子投票平台　跨部門查授權書防偽冒

樓宇維修工程圍標屢見不鮮。立法會今日（4日）討論打擊圍標的議員議案，有議員指過去有不法份子，透過偽冒或詐騙行為取得授權書，並以此作為圍標工具。然而，授權書有助確保大廈管理正常運作，有其存在的必要，建議政府可安排「跨部門聯合特遣隊」可協助抽查授權書，杜絕偽冒授權書，並使用智方便，構建電子投票平台。



提出將圍標行為刑事化 成立樓宇維修支援及服務局

大埔宏福苑大火揭示，樓宇維修工程圍標等一系列問題，政府及後提出計劃修訂《競爭條例》等3條法例，將涉及樓宇維修的圍標等行為刑事化，涵蓋圍標、合謀定價、瓜分市場和限制產量，四類嚴重反競爭行為。同時，成立樓宇維修支援及服務局，以及「跨部門聯合特遣隊」，多管齊下打擊圍標。

葉傲冬：授權書有其存在的必要 倡派特遣隊抽查授權書

民建聯新界東南議員葉傲冬指，過去有不法分子，透過偽冒或詐騙行為取得授權書，並以此作為圍標工具。不過，他認為部分業主因年邁或其他原因無法出席會議，授權書有助確保大廈管理正常運作，有其存在的必要。他建議，除要求物管公司及法團主席抽查20%授權書外，亦可安排打擊圍標的專責執法隊伍的跨部門聯合特遣隊」，負責抽查工程1%至2%的授權書，從根源上杜絕不法分子，借偽冒授權書圍標。

他又建議政府研究透過樓宇維修支援及服務局，為三無大廈小業主設立自願性樓宇維修代辦，完成大廈維修工作，讓小業主真正做到無憂無慮。

維修工程淪「肥豬肉」 方國珊倡「智方便」杜絕假授權票

提出議案的新界東南議員方國珊表示，維修工程為一塊「肥豬肉」，而過去其服務的地區便有屋苑，舉行業主大會時出現大量不明授權票，有業主表示被冒簽，期望政府積極探討使用智方便，構建電子投票平台，用作核實業主身份，防止偽造冒簽授權書，大大增加圍標的難度。

她又指「小市民不懂打老虎」，新成立的樓宇維修支援及服務局的服務必須到位，要由工程的範圍、施工安全、消防安全物料標準到工程監督，各環節都要引入獨立於發展商、承判商、法團等第三方監察機制，配合加強突擊檢查，舉報機制，減少對行業自律的過份依賴，政府亦要清楚各顧問、承建商手上工程數名，「杜絕過往掛單簽名，無落地盤，紙上談兵的陋習」。

圖為選委界議員范凱傑。（立法會）

范凱傑建議確立豁免權

身兼大律師的選委界議員范凱傑表示，現行《競爭條例》第80條亦設有「寬待協議」的機制，建議可修訂第80條將寬待機制擴及刑事訴訟程序，給予首名合資格寬待申請人豁免檢控，並延伸至申請人旗下合作的高級人員、僱員及代理人。同時，機制亦應確立豁免權，禁止將有關資料用作指證資料提供者有罪的證據，豁免權範圍應延伸至在寬待申請中所作出的自願招認，而不限於強制作出的回答。

飲食界梁進（何夏怡攝）

梁進倡統一樓宇維修報價格式

自由黨議員梁進指，目前全港有7成樓宇樓齡高達30年或以上，而且每十年便需要重新檢驗或修葺，而有關數字只會持續增加，龐大市場自然成不法分子的目標。他指普遍業主都缺乏大廈工程等專業知識，即使有知識亦可能為了避嫌而選擇不開口。他提到，樓宇維修支援及服務局會協助業主評標，但各承辦商報價寫法不同，難以直接比較，為讓小業主掌握報價資料，政府應協助統一報價格式，使小業主可作出準確比較。

對於樓宇維修支援及服務局收費將高於招標妥，梁進認為兩者本質不同，倘若服務可杜絕天價維修和劣質工程，市民在安心情況下定會接受。不過他建議政府可考慮對基層業主提供資助。