黃之鋒認串謀勾結外國勢力囚10年　李桂華指犯案纍纍冀黃獄中反省

前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃早前承認一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)， 今（5日）被判入獄10年。

警務處國安處總警司李桂華歡迎法庭裁決，認為顯示法庭確認罪行重大。李桂華指，黃之鋒未成年已開始參與社運，18歲開始犯下不同罪行，形容黃犯案纍纍，包括國安及非法集結的罪行，希望黃在獄中反省自己對國家及香港所做的錯事，也要培養守法精神以及好好認識國家。



警務處國安處總警司李桂華對法庭裁決表示歡迎。（方承恩攝）

李桂華於黃之鋒判刑後見記者，對法庭裁決表示歡迎，認為顯示法庭確認罪行重大。李桂華續指，在國安法實施前，黃之鋒在2016年11月曾赴美推動香港人權民主法案，主要內容涉制裁、拒絕簽證等；2019年9月黃之鋒與羅冠聰再赴美到國會聽證會就上述法案作證；黃之鋒又到德國遊說當地政府要員要求延緩與中國貿易談判、以及向香港警方禁售人流管制設備。

李桂華指，國安法實施後，羅冠聰已離港到外地，黃之鋒有案在身，法庭不容他離港，惟他仍在港與身在外地的羅冠聰推動對特區政府及中華人民共和國的敵對行動，包括推動外地公司停止向警方出售查案工具，直至入獄才停止。

李桂華說，黃之鋒意圖以制裁方式令特區政府屈服，但徒勞無功，續指責他從2014年的佔中至2019社會運動「難辭其咎」，並說黃之鋒未成年已開始參與社運，18歲開始犯下不同罪行，形容他「犯案纍纍」，包括國安及非法集結的罪行，希望黃之鋒在獄中反省自己對國家及香港所做的錯事，也要培養守法精神，以及好好認識國家。

黃之鋒自2020年11月因包圍警總案等入獄及還押，截至目前已失去自由逾2,170天（接近6年）。(資料圖片)

黃之鋒早前求情稱，他相信終有一天會獲釋。（資料圖片）

黃之鋒或人至中年才獲釋，李桂華被問有何看法時說問題根源在黃所犯何事，法庭已說明案件影響嚴重，黃能接觸外國政要，已見一些實際影響，最重要事發時正值2019年及2020年香港非常動盪，「所以被判重刑，絕對大家都唔想，係咩原因呢? 因為佢係做咗呢啲事情出嚟，希望佢喺入面好好反省自己。」

就黃之鋒紀錄片在港是否合法，李桂華指，當局最大關注相關紀錄片是否涉及煽動內容，暫不能作公開討論。