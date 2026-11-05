黃之鋒囚10年｜立法會堅定支持法庭依法判刑　充份彰顯法治和公義

前香港眾志秘書長黃之鋒因一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」 ，周四（5日）被判入獄10年。立法會發言人同日表示，堅定支持高等法院原訟法庭作出的判刑，認為充份彰顯法治和公義，體現了在《香港國安法》下任何企圖危害國家安全之徒都必被依法嚴懲。



促西方國家、反華組織等停止干預香港司法

立法會發言人指出，美國「國會及行政當局中國委員會」針對此案判刑作出惡意攻擊和抹黑，更要求無條件釋放黃之鋒，完全是踐踏法治。發言人促請美西方國家、反華組織與政客、部份境外媒體等，立即停止就特區司法案件審理發表不負責任的言論，停止以任何形式干預香港司法。

發言人強調，黃之鋒的危害國家安全罪行，性質極為嚴重，正如法庭頒下的判刑理由書，裁定案件屬「罪行重大」的級別。案發時，香港正面對社會動蕩及暴動所帶來的嚴重影響，在國家安全及法治方面承受極高風險。在這關鍵時刻，他及其團夥在《香港國安法》實施後，仍毫不悔改、肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，妄圖通過境外勢力對中央政府和特區政府施壓。他透過自己的社交媒體及西方主流新聞媒體或機構，繼續呼籲外國實施制裁，黃之鋒明顯是本案主腦及最前沿的倡議者。

前香港眾志秘書長黃之鋒因一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」 ，2026年11月5日被判入獄10年。立法會發言人同日表示，堅定支持高等法院原訟法庭作出的判刑。圖為立法會外貌。（立法會網頁圖片）

黃之鋒選擇認罪 反映證據充份

發言人指出，黃之鋒罪證確鑿，選擇認罪，反映警方依法緝捕和律政司依法檢控危害國家安全分子的充份證據。法庭根據案件事實及法律原則作出判刑，詳細列出有關理由，充份體現香港作為法治社會，有法必依、違法必究。法庭對他的判刑與其罪行的嚴重性相稱，亦表達社會對他有關罪行的厭惡。這次判刑對所有妄圖勾結外部勢力以損害國家利益的人，是有力的震懾。