黃之鋒囚10年｜李家超：黃與羅冠聰及團夥是破壞香港繁榮穩定禍首
前香港眾志秘書長黃之鋒被指於2020年7月至11月間，串謀已流亡英國的羅冠聰等人勾結外國勢力。黃早前承認一項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪(HCCC 181/2026)， 今（5日）被判入獄10年。
行政長官李家超表示，黃之鋒、羅冠聰及其團夥是破壞香港繁榮穩定其中的禍首，在《香港國安法》實施前持續勾結外國或者境外勢力，積極推動美國通過涉港法案，公然乞求外國對華對港制裁；在《香港國安法》實施後，黃之鋒、羅冠聰及其團夥仍毫無悔改之意，肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全。
李家超稱，此等惡行均屬極之嚴重的罪行，不僅嚴重損害了國家主權、安全、發展利益，更直接損害了廣大市民的切身福祉與社會穩定。
李家超：黃之鋒、羅冠聰及其團夥惡行纍纍、視法律如無物
李家超表示，黃之鋒、羅冠聰及其團夥是破壞香港繁榮穩定其中的禍首，先是阻撓特區政府推動國民教育，意圖削弱青少年的國民身分認同，繼而成立激進組織、煽動學生違法，更宣揚「港獨」、「自決」主張，在2019年「黑暴」、港版「顏色革命」中推波助瀾，其惡行纍纍。
李家超說，黃之鋒屢次犯法，包括組織、參與和煽惑他人參與未經批准集結、非法集結、藐視法庭等，視法律如無物。黃之鋒、羅冠聰等人在《香港國安法》實施前持續勾結外國或者境外勢力，積極推動美國通過涉港法案，公然乞求外國對華對港制裁。
黃之鋒團夥惡行嚴重損害國家主權及安全 直接損害廣大市民切身福祉
李家超又說，在《香港國安法》實施後，黃之鋒、羅冠聰及其團夥仍毫無悔改之意，肆無忌憚地繼續充當外國和境外勢力的代理人，恣意持續串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，妄圖通過境外勢力對中央政府和特區政府施壓，禍港賣港、怙惡不悛。黃之鋒更參與「35+計劃」，串謀顛覆國家政權。此等惡行均屬極之嚴重的罪行，不僅嚴重損害了國家主權、安全、發展利益，更直接損害了廣大市民的切身福祉與社會穩定。
政府：徹底打破危害國家安全分子披着「國際線」外衣便能逃責的幻想
政府發言人表示，在大量事實和證據面前，黃之鋒無從狡辯，只好承認控罪及相關犯罪事實，是對所有妄圖勾結境外勢力、損害國家利益之徒的有力震懾。法庭對黃之鋒予以重判，徹底打破危害國家安全分子披着所謂「國際線」或「國際倡議」外衣便能逃避法律追責的幻想，向國際社會表明香港特區維護國家安全的堅定決心。
政府發言人亦指，特區政府留意到美西方國家、反華組織、反華政客、境外媒體等就包括本案在內的不同案件，作出惡意攻擊和抹黑，更公然施壓要求特區釋放個別已被法庭依法定罪判刑的被告，而特區政府已多次重申，香港特區是法治社會，所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理。倡議某種背景的人或組織不須就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。
政府：黃在公平公開司法程序判刑彰顯香港法院一直秉持的法治精神
發言人稱於本案中，在大量事實和證據面前，黃之鋒選擇承認控罪，反映警方依法緝捕和律政司依法檢控危害國家安全分子的充分證據。法庭在作出判刑時詳細列出有關理由，正正體現了黃之鋒是在公平公開的司法程序下被判刑，亦彰顯了香港特區法院一直秉持的法治精神。
發言人強調，特區政府肩負維護國家安全的憲制責任，堅決打擊及嚴懲反中亂港分子及境外勢力的代理人，定必有法必依、執法必嚴、違法必究，全力防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動。