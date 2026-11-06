澳門前議員區錦新國安罪成　港澳辦：罪狀昭昭　中聯辦：公正裁決

澳門民主派人士、前立法會議員區錦新涉「顛覆國家政權罪」、「危害國家安全行為罪」等七項控罪，初級法院刑事法庭今（6日）裁定多項控罪罪成，判囚12年半。法院指區錦新與多個境外組織勾連，收集及散佈虛假且明顯有所歪曲的消息，引發澳門居民對中央人民政府的仇恨，又意圖破壞2024年特首選舉。



國務院港澳辦署名文章稱，區錦新打着所謂「民主」、「自由」旗號，長期勾連外部勢力反中亂澳，罪狀昭昭，判決有力捍衛法治權威。澳門中聯辦認為司法機關作出公正裁決，充分彰顯司法公正和法治權威，澳門政府則呼籲社會各界尊重法院裁決。



初級法院刑事法庭今（6日）裁定區錦新多項控罪罪成，判囚12年半。（資料圖片）

港澳辦：區錦新罪狀昭昭 澳門絕非太平無事

國務院港澳事務辦公室發表署名「港澳平」文章，指判決充分彰顯澳門維護國家安全法律制度和執行機制的強大效能，同時也提示人們居安思危，始終保持對國安風險的警惕，不斷築牢澳門繁榮穩定屏障。

文章又形容區錦新打着所謂「民主」、「自由」的旗號，長期勾連外部勢力從事反中亂澳活動，嚴重危害國家安全，嚴重損害澳門繁榮穩定，罪狀昭昭。審理過程中，反中亂澳分子和外部敵對勢力指手劃腳，公然干預，「這正正顯露區錦新與外部勢力勾連的本質，坐實其罪行之確鑿，也讓人們認識到澳門絕非太平無事」。

國務院港澳事務辦公室發表署名「港澳平」文章，指判決充分彰顯澳門維護國家安全法律制度和執行機制的強大效能。（澳門中聯辦網站截圖）

澳門中聯辦：案件是特區政府維護國安的生動實踐

澳門中聯辦表示堅決支持特區政府司法機構作出公正裁決，充分彰顯司法公正和法治權威，亦是政府切實履行維護國家安全憲制責任的「生動實踐」和「重要標誌」。中聯辦又認為判決有力表明，國家安全底線不容觸碰，澳門的法治精神不容挑戰。

澳門中聯辦表示堅決支持特區政府司法機構作出公正裁決，充分彰顯司法公正和法治權威，亦是政府切實履行維護國家安全憲制責任的「生動實踐」和「重要標誌」。（澳廣視圖片）

澳門政府：呼籲社會各界尊重法院裁決

澳門政府發聲明指，尊重並支持特區法院今日就首宗國安案件依法宣判，認為法庭充分保障了嫌犯等訴訟參與人的合法權利。澳門政府呼籲社會各界尊重法院裁決，支持司法機關依法行使審判權，維護司法公正與法治傳統。