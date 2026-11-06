財委會通過新田科技城100億撥款　孫東冀藉政府注資帶動市場資金

政府近年大力發展北部都會區，並預留100億元用作新田科技城有限公司的起始資金。立法會財委會今日（6日）通過有關撥款建議。多名議員關注100億元的投資是否足夠，需時多久才能見到成效，以及長遠如何做到自給自足。



創新科技及工業局局長孫東表示，政府注資是希望「以政府的一塊錢，能夠盡可能調動更多市場資金」，強調從不希望一下子使用所有資金，而是期望園區公司未來有更好的表現說服大眾。局方又認為現時估算屬務實估算，估計目前營運開支最少可以營運7年 。



圖示新田科技城構想圖。

葛珮帆關注注資效益 管浩鳴憂營運預算過於保守

會上，民建聯選委界議員葛珮帆問到，注資100億作起動資金是否足夠，預計投資需要多久才能見到成效；選委界議員管浩鳴則認為，當局對新田科技城的營運開支預算較為保守，憂慮日後或需要再次申請撥款。

創新科技及工業局局長孫東。（夏家朗攝）

孫東：冀以政府的一塊錢 帶動市場投入達自負盈虧

創新科技及工業局局長孫東表示，政府的注資是希望「以政府的一塊錢能夠盡可能調動更多市場資金」，當局從不希望一下子使用所有資金，而是期望園區公司未來有更好的表現說服大眾，透過有限資金盡快發展並做到自負盈虧，期望100億能夠達到起始推動作用。

創新科技及工業局副秘書長莊國榮認為，現時估算屬務實，估計目前營運開支最少可以營運七年 ，倘若科技園公司發展迅速，需要進一步注資，會再向立法會申請。

選委界議員陳紹雄（立法會直播）

陳紹雄關注長遠如何做到自給自足

選委界議員陳紹雄指，面對大灣區及海內外創科園區激烈競爭，新田科技城不能單靠低廉租金搶客，問到政府如何將新田及河套的上中下游的協同定位，轉化為具競爭力的核心商業模式，使項目長遠財政能自給自足，以及如何避免「翻炒」科技園的營運模式。

他又表示，新田科技城可以採用股份制或土地參股的形式，與企業合組公司共同開發投資個別項目，關注公司將採用哪些估價基準為土地定價，以及會否設立優先投資權和分紅機制，確保能分享企業的成長紅利。

河套深港科技創新合作區。（楊凱力攝）

河套招標反應正面 孫東冀新田複製成功經驗

孫東表示，政府將公布河套招標結果，結果反映業界看好河套發展。他期望，未來新田科技城發展能像今天的河套一樣，在經歷開初的艱難時期後，慢慢開始有企業進入主導。他又強調，政府希望園區公司在一段時間做到自給自足，為香港帶來的經濟效益，

新田科技城有限公司主席查毅超表示，對於是採用「建造、營運及移交」（BOT）、「興建、擁有、營運」（BOO）模式，公司目前仍未有定案。他又指，由於客戶的要求各有不同，公司現時會多聽要求，盡量滿足客戶要求。